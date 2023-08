Szaúdi klubok indulhatnak el az európai Bajnokok Ligájában

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szaúd-Arábia szó szerint megérkezne az európai klubfutballba. A közel-keleti ország szövetsége (SAFA) az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA) kezdett tárgyalásokat, hogy miként tudnának indulni a Bajnokok Ligájában.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a több tucat sztárt a nyáron a Közel-Keletre szállító ország szeretne szabadkártyával indulni az európai Bajnokok Ligájában. Mit is jelent ez? A kártya lehetőséget adna arra, hogy a folyamatosan gazdaságilag is növekvő Saudi Pro League (SPL) győztese elindulhatna a legrangosabb kupasorozatban, ezzel is növelve a saját bajnokságuk presztízsét.

Az SPL az egyik legnagyobb bajnokság Szaúd-Arábiában. 1976-ban alakították és jelenleg 18 csapat versenyez a sorozatban. Legeredményesebb klubjuk a Kalidou Koulibaly-t, Neymart, Sergej Milinković-Szavicsot és Rubén Nevest felvonultató Al-Hilal. A szaúdi kormány rengeteg pénzt öl a futballba, azért, hogy népszerűvé tegyék a bajnokságot.

A Calcio Finanza értesülései szerint először a 2024/25-ös szezonban vennének részt a Bajnokok Ligájában. Ekkor 36 csapatosra bővül a népszerű sorozat, így egy helyet kibérelnének maguknak a szaúdiak. Habár az ország egyesületeinek két sorozat is rendelkezésükre áll, hogy megmérettessék magukat nemzetközi szinten is - az Arab BL és az Ázsiai BL -, a nagy álmuk az, hogy Európában is képviseljék magukat.

Ez azt jelentheti, hogy több Szaúd-Arábiába távozott sztár - Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Kanté, Roberto Firmino - visszatérhetne a Bajnokok Ligájába. Az egyeztetések még kezdeti fázisban vannak, de nem elképzelhetetlen a kivitelezése.