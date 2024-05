Szaúd-Arábiából igazolhat támadót a Diósgyőr

A hírek szerint a DVTK Marcellin Koukpót vette célba, mint lehetséges új igazolás.

A megasportsmedia.com információi szerint a 28 éves, 19-szeres benini válogatott Marcellin Koukpo felkeltette a Diósgyőri VTK érdeklődését. Az elsősorban jobbszélsőként bevethető játékos jelenleg a szaúd-arábiai harmadosztályban szereplő Al-Sahel Club együttesét erősíti.

A hírek szerint ugyan hivatalos ajánlat még nem érkezett Koukpóért, viszont a rá irányuló figyelem arra utal, hogy a játékos Magyarországon folytathatja karrierjét. Érdekesség, hogy Koukpót a budapesti székhelyű VIP Football Agency nevű ügynökség képviseli.

Marcellin Koukpo 1996. április 6-án született Cotonouban. A 176 cm magas, elsősorban jobbszélsőként, de balszélsőként, illetve csatárként is bevethető jobblábas labdarúgó a benini Energie FC-ben kezdte karrierjét. Később az US Sémé Kraké, illetve a Buffles Borgou csapatait is megjárta, majd 2018 nyarán a tunéziai CS Hammam-Lif szerződtette. Két évvel később az algériai CR Belouizdad csapatához került, ahol egy évet töltött el, és egy bajnoki címet szerzett. Ezt követően a szintén algériai CS Constantine szerződtette. Két évet töltött el az élvonalbeli csapatnál, és 2023 szeptember 1-én a szaúd-arábiai harmadosztályú Al-Sahel Club igazolta le.

A 28 éves támadó piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 400 ezer euróra becsüli.

Fordítás: zte.hu