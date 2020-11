Szárnyal-e ma is Harry Kane?

A Premier League 9.fordulójának egyik rangadóján a és a találkozik egymással. Az elmúlt években mindig a kékek voltak ennek a rangadónak a toronymagas esélyesei, azonban az idei szezonban eddig a liliomfehérek játéka a biztatóbb.

A José Mourinho vezette Spurs nem csak az eredményeket hozza, de kifejezetten jó játékkal gyűjtik a pontokat. Ehhez természetesen elengedhetetlen az a Harry Kane, aki két gyengébb szezon után önmagára talált, 7 gól mellett 8 gólpasszt is kiosztott, és szinte minden támadómutatóban brutális számokat hoz. Ha ez a formája a szezon végéig sérülésmentesen kitart, akkor akár még az aranylabdára is lehet esélye az angol támadónak.

Ne feledkezzünk meg a góllövőlistát holtversenyben 8 góllal vezető Son Heung-Minről sem, az idei szezonban nagyon működik az összhang a dél-koreai és Kane között.

A két támadó mellett kevés szó esik arról a Hojbjergről, aki az egyik legfontosabb láncszeme a csapatnak, ugyanis visszalépéseivel nagyon fontos eleme a labdakihozataloknak, emellett pedig megadja a stabilitást a középpályának, ami sokat segít a támadóknak a ragyogásban.

