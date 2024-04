Szappanos bravúrjai sem volt elég ahhoz, hogy a Paks ponttal távozzon az FTC otthonából

Adama Traoré csereként beállva lehet eldöntötte a bajnoki cím sorsát.

A bajnoki éllovas Ferencváros és az őt üldöző Paks találkozott egymással az NB I. 27. fordulójában. A két csapat szezonbeli első találozóján 6-1-es FTC sikert könyvelhettünk el, majd a Paks 3-2 arányban vágott vissza a második mérkőzésen. Az utolsó bajnoki találkozójukon 1-0-ás eredmény született.

A hazaiak legtöbbször a bal oldalon futtatták végig támadásukat, az első félidőben Abu Fani és Kovács Krisztián akaszkodott össze legtöbbször. Az első játékrészben a paksi hálóőr Szappanos tartotta játékban a vendégeket: összesen hat alkalommal kellett hárítania, ebből háromszor pár másodpercen belül. Civic lapos passzát Zachariassen kissé jobbról, 16 méterről kapura tette ballal, de Szappanos védeni tudott. A kipattanót Abu Fani 17-ről, kicsit balról kapura eresztette, de erre is leért a vendégek kapusa, majd a kipattanóból újabb Fani fejest is elcsípte és szögletre ütötte a játékszert.

A többszörös Szappanos bravúrok előtt még Dibusznak is be kellett mutatni egy remek védést, de az első félidő inkább a Ferencvárosról szólt. Fél óra játék után kissé elszabadult a hangulat, amikor a sárga lapos Kovács tette a partvonal mellé Abu Fanit. A ferencvárosi labdarúgónak nem tetszett a megmozdulás, majd a bíróval való szájkaratéja közben a földre került. A VAR-ozás után viszont megállapították, hogy nem történt olyan szabálytalanság a kisebb csetepaté alatt, ami kiállítást ért volna, így Fani és Windecker is csak sárga lapot kapott.

A második játékrész már kiegyenlítettebben alakult, azonban ekkor is Szappanosnak kellett remekelnie, hogy ne kapjon gólt a paksi alakulat. Varga Barnabás fejesét és ollózós kísérletét is bravúrral védeni tudta.

A sorozatos fontos hárítások ellenére sem tudtak elhozni egy pontot a Groupama Arénából a paksiak, mivel Romdan jobb oldali beadását követően Adama Traoré érkezett jól a rövid sarokra és bepöckölte Szappanos mellett a labdát, ezzel kialakítva az 1-0-ás végeredményt.

Ezzel a győzelemmel nyolc pontra növelte előnyét a Ferencváros az őt üldöző Pakshoz képest hét mérkőzéssel a bajnokság vége előtt.