Szándékos kiszúrás? Nem engedték edzeni a Kecskemétet Rigában!

Mint ismeretes, a Kecskeméti TE ma Rigában lép pályára az Európa Konferencia-liga visszavágóján, amelynek első mérkőzését kisebb meglepetésre a magyar csapat nyerte 2-1-re hazai pályán.

A házigazda lettek így nehéz helyzetbe kerültek a továbbjutást illetően, látszólag pedig minden trükköt be is vetnek annak érdekében, hogy a KTE-nek se legyen könnyű, hétfőn este ugyanis közölték a lila-fehérekkel, hogy nem tudnak edzeni Rigában, mert egyetlen szabad pálya sincsen.

"Gyorsan megindult az odavágó után a felkészülés a visszavágóra, a játékosok egyetlen nap pihenőt kaptak, hogy fejben és fizikálisan is regenerálódjanak. Szombattól már gőzerővel készülünk, komolyan vesszük a visszavágót, szeretnénk ezt a történelmi sikert tovább írni. Két nappal korábban jöttünk, sajnos önhibánkon kívül becsúszott egy nem várt probléma. Kértünk egy edzőpályát kedd délutánra is, hogy kint tudjunk dolgozni, de végül hétfőn kiderült, hogy nem lesz. Furcsa, hogy egy 700 ezres városban nem akad egy szabad pálya… Így korábban, reggel edzettünk otthon, majd zökkenőmentesen kijutottunk. Tulajdonos úr és a klubvezetés tényleg mindent biztosított ahhoz, hogy megfelelően fel tudjunk készülni. Említettem korábban, hogy a Riga a párharc esélyese, most azt mondom, hogy az előny birtokában talán egy 60-40 százalékra módosult ez a javunkra. Reméljük, hogy ez be is igazolódik. Kis meglepetésre is készülünk, de az összeállításba természetesen nem mennék bele. Személy szerint úgy éreztem, ellenfelünk lebecsült minket legutóbb, de 2-0 után megmutatták az igazi arcukat, nagyon jó csapatról van szó. Várhatóan igen sok néző lesz a stadionban, így biztosan nagy nyomás alatt leszünk, erre lélekben is fel kell készülnünk" - idézi Lóczi Istvánt a kecskemetite.hu.

A rigai összecsapás ma 19 órakor kezdődik és az M4 Sport élőben közvetíti.

A továbbjutó a következő körben a holland Twente és a svéd Hammarby csatájának győztesével találkozik. A múlt csütörtöki első mérkőzést a vendéglátó Twente nyerte 1-0-ra.