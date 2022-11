Szalai beperelheti a klubját a saját igaza érdekében

Továbbra sem jutott dűlőre a svájciakkal.

A magyar válogatottbeli szerepléstől szeptemberben elbúcsúzó csapatkapitány, Szalai Ádám nem törődik bele abba, hogy klubja, a svájci FC Basel kitette őt a keretből és nem látogathatja az edzéseket.

A svájci Blick beszámolói szerint Szalai Ádám és ügynöke, Urs Fischer jogi lépéseket fontolgat az FC Basel ellen, amiért a klub eltiltotta a magyar támadót az edzések látogatásától.

A lap úgy tudja, hogy Szalai nem nyugszik bele a vezetőség döntésébe és készen áll arra, hogy jogi lépéseket tegyen az igaza érdekében. A labdarúgó azzal érvel, hogy szerződés köti őt a csapathoz, így nem tilthatják el őt az edzésektől.

Egyelőre a svájci lap is csak találgatni tudja, hogy mi sarkallta a klubot e döntés meghozatalára. A Blick úgy gondoja, hogy a Basel szerint a magyar támadó nem csapat játékos, felróják neki azt is, hogy a futballisták közül egyedül ő nem ment oda köszönteni az odalátogató vendégszurkolókat a szeptemberi vilniusi mérkőzésen. Egyesek szerint azt is sérelmezi a klubja, hogy a legutóbbi Nemzetek Ligája-meccsek előtt sérültet jelentett a Baselnél, majd a válogatottban győztes gólt szerzett Németország ellen.

"Arra számítunk, hogy az FC Basel azonnal feloldja ezt az érthetetlen és megengedhetetlen eljárást" – nyilatkozta a játékosügynök a svájci lapnak.

A rutinos támadó februárban igazolt a svájci csapathoz, azóta 24 mérkőzésen lépett pályára, hatszor volt eredményes, de az idei szezonban alig kapott lehetőséget, utoljára szeptemberben foglalkoztatták tétmérkőzésen. Azóta kitették őt a keretből és az edzéseken sem vehet részt.

