Szalai Attila kisebb sérülése miatt nem lépett pályára új klubja, a Pogon Szczecin vasárnapi bajnoki mérkőzésén a lengyel élvonalban. A csapat 1–1-es döntetlent ért el hazai pályán a Termalica ellen.

A 28 esztendős védő a Nemzeti Sport megkeresésére röviden úgy nyilatkozott, hogy reményei szerint a következő héten ismét játékra jelentkezhet.

Az 53-szoros válogatott hátvéd a téli átigazolási időszak során váltott csapatot: a Hoffenheim kölcsönjátékosaként már nem a török Kasimpasa, hanem a lengyel első osztályban szereplő Pogon keretét erősíti. Az előző fordulóban már be is mutatkozott új együttesében, a Motor Lublin elleni tavaszi szezonnyitón (1–2), amelyet végigjátszott.

A Pogon másik magyar futballistája, Molnár Rajmund decemberben elszenvedett térdszalagszakadása miatt hosszabb ideig nem bevethető, és várhatóan csak a nyári időszakban térhet vissza.