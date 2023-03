Szalai Attila őszintén beszélt a törökországi katasztrófáról

Izgatottan várja a magyar válogatott mérkőzéseit.

A godihirnok.hu készített egy bővebb interjút a magyar válogatott Gödről származó hátvédjével, Szalai Attilával, aki a török Fenerbahce játékosaként közelről tapasztalta meg a múlt hónapban Törökországot sújtó földrengést.

Személy szerint hogyan élte meg a törökországi földrengést?

Mindenkit nagyon megrázott és lesújtott ez az esemény. Borzasztóan nehéz napok és hetek vannak az ország mögött. Hatalmas tragédia ez Törökországban, rengeteg város szinte teljesen tönkrement. Nagyon sok az áldozat, és több millió azoknak az embereknek a száma, akik a földrengésnek valamilyen módon az érintettjei. Szerencsére az egész ország, sőt, a világ összefogott, segélykampányba kezdett. Jelenleg folyamatos a helyreállítás. Szívszorítva figyeltük az eseményeket, próbálunk segíteni, ahogyan tudunk.

Ha jól tudom, több ismert focista is a földrengés áldozata lett?

Igen, sajnos futballberkeken belül is sok az áldozat. Van olyan csapat, amely kilépett a bajnokságból, mert több elhunytja van. Borzasztó tragédia, ami az országban történt.

Az országban még mindig érezhető a földrengés utáni sokk?

A médiában a hírek csak erről szólnak. Épp tegnap volt a klubbunkban egy esemény, amely azt tárgyalta, hogy az ország összes csapatából edzők, elnökök, sportigazgatók és játékosok hogyan tudnának egy szervezett segélyakcióban részt venni. A földrengés zónáiban a konténerházak építése a legnagyobb segítség, hogy az emberek lakhatása legyen elsődlegesen megoldva.

Márciusban kezdődik a 2024-es EB-selejtező, amelyen nagy eséllyel indulunk. Mit gondol, elbírja-e a magyar válogatott ennek a terhét?

Bízom benne, hogy jól fogunk teljesíteni, és sikerrel fogjuk venni az akadályokat. Természetesen tudjuk, hogy komoly kihívás áll előttünk, hiszen jó csapatokkal fogunk játszani kiélezett mérkőzéseket. Az elmúlt években, amikor erősebb csapatokkal játszottunk, kevésbé volt rajtunk ez a nyomás, most ezzel is meg kell bírkóznunk. Biztos vagyok benne, hogy alaposan fel fogunk készülni, és bízom benne, hogy sikeresen megvalósítjuk az álmunkat, hogy ott lehessünk a következő Európa-bajnokságon is.

