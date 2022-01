Szalai Attila nem utazott el a Fenerbahce edzőtáborába!

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

Mivel ezen a hétvégén a török bajnokság is szünetel, a Fenerbahce kihasználta az alkalmat, és Antalyába utazott edzőtáborozni, hogy felkészüljenek a szezon hátralevő részére.

Ismail Kartal vezetőedző azonban igencsak csonka kerettel vágott neki az útnak, a klub honlapjának beszámolója szerint ugyanis négy játékos is elkapta a koronavírust, többen sérüléssel bajlódnak, Diego Rossi, Enner Valencia, Kim Min Jae és Marcel Tisserand pedig válogatottbeli kötelezettségek miatt vannak távol.

A kimaradók között van Szalai Attila is, ám a Fenerbahce nem hozta nyilvánosságra, hogy ennek mi az oka, tehát ez lehet sérülés, koronavírus, vagy egyéb ok is.

A hiányzók helyére 11 ifista utazott el az edzőtáborba.

Amint korábban megírtuk, Szalai Attila iránt erősödött a Newcastle érdeklődése, amely a pletykák szerint még a télen leigazolná a magyar válogatott hátvédet.

