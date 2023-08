Szalai Attila győztes meccsen mutatkozott be a Német Kupában

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hivatalos tétmeccsen debütált új klubjában, a TSG Hoffenheimnál Szalai Attila. A VfB Lübeck ellen 4-1-re megnyert Német Kupa-meccsen 45 percet kapott a 35-szörös magyar válogatott védő.

Pellegrino Matarazzo nem nevezte a kezdőbe Szalai Attilát, helyette három másik belső védővel állt fel a Hoffenhaim. Nagy meglepetésre a harmadosztályú alakulat szerezte meg a vezetést Tarik Gozusirin révén büntetőből a 34. percben.

A vendégeknek Andrej Kramaric révén az első félidő végén sikerült az egyenlítés, így döntetlennel vonultak a csapatok a szünetre. A fordulás után eljött Szalai nagy pillanata is, hiszen pályára léphetett a korábban Liverpoolban is megfordult Ozan Kabak helyén. A mérkőzés ezután nagyobb fordulatot vett: Kramaric duplázott büntetőből, majd Marius Bulter és Julian Justvan is betalált, ezzel beállítva a 4-1-es végeredményt.

Szalai 31 passzal és 84%-os passzpontossággal hozta le az első mérkőzését, biztos pontnak mutatkozott a védelemben.