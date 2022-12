Szalai Attila a PSG-ben! – szenzációs sajtóhírek a magyar válogatott védőről

A török sajtó számtalan helyre értékesítette Szalai Attila játékjogát, azonban ő még mindig a Fenerbahce játékosa.

Mezőkövesd, Ciprus, Törökország. Három fontos állomás Szalai Attila eddigi pályafutásából. Az elmúlt időszakban pedig már arról cikkeznek, merre tovább. A török sajtó az elmúlt évben nem egyszer hozta szóba olyan csapatokkal a futballistát, amelyben magyar játékos csak nagyon régen fordult meg. Persze ehhez az is kell, hogy a hátvéd mind a Fenerbahcéban, mind a válogatottban kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Nézzük, hova adták el az elmúlt egy évben Szalait.

Anglia vagy Spanyolország?

Alig, hogy megnyílt a téli átigazolási időszak január 1-jén, másodikán már arról cikkeztek, hogy Liverpoolban folytathatja pályafutását Szalai Attila, amelyről a liverpool.com számolt be elsőként. Úgy vélték, hogy a középhátvéd poszton nagy hiányosságokkal küzdő Jürgen Klopp a magyar védőben látja a megoldást, azonban ez a meglátás végül nem vált be.

Nem sokkal később már az Atlético Madrid neve röppent fel, mint aktuális kérő, ráadásul itt összeget is említett a CNN Türk. A lap madridi forrásokra hivatkozott, és azzal indokolták a spanyol gigász bejelentkezését, hogy David Garcíát nem tudták megszerezni. Az akkor 15 millió eurós piaci értékkel rendelkező Szalait a hír alapján 23 millióért szerezte volna meg az Atlético.

Spanyolországból aztán ismét Angliába kalauzolt minket a sajtó, ráadásul nem kisebb orgánum, mint a Sky Sports számolt be arról, hogy a West Ham United és a Newcastle is élénken érdeklődött a Fenerbahce játékosa iránt. A híreket aztán csak felerősítette az a tény, hogy január 28-án kiderült, Szalai nem utazott el a török együttes edzőtáborába, azonban később kiderült, hogy ez nem egyenlő a távozásával.

Pár nyugodtabb hónap után jött az év legnagyobb őrültsége

A tavaszi félévben elcsendesültek a Szalai Attilával kapcsolatos pletykák, június 5-én azonban a török AS Marca újabb nevet dobott be. A lap úgy tudta, az angol élvonalba frissen feljutó, korábbi BEK-győztes Nottingham Forest is bejelentkezett a magyar középhátvédért, nem sokkal később pedig már ismét a Newcastleről cikkeztek. Utóbbival kapcsolatban azt is kijelentették, 20 millió eurót is hajlandó lenne fizetni a futballistáért.

A nyár talán legnagyobb őrültségének mégis az hangzott, amikor a 90min.com török kiadása arról cikkezett, a Paris Saint-Germain Szalai Attilával pótolná a klubtól nagy eséllyel távozó Presnel Kimpembét. A párizsi együttes némileg fukarabb lett volna, mint a Newcastle, hiszen az értesülés alapján csupán 15 millió eurót fizetett volna Szalaiért.

Ezután ismét Olaszországba akarta eladni a sajtó a középhátvédet, hiszen a korábbi AC Milannal kapcsolatos hírek után, most „csak” a Bolognával hozták kapcsolatba Szalait. Ekkorra már az ára is jóval beesett, hiszen csak 9 millió euró volt az olaszok ajánlata.

Szalai tiszta vizet öntött a pohárba, a sajtó azonban így sem állt le

Augusztusban aztán megjelent a BioTech USA háromrészes sorozata, amelyben Szalai Attila útját mutatták be. A futballista ebben elmondta, jól érzi magát Törökországban, szeretne a legnagyobb bajnokságok egyikében játszani, de most csak is a Fenerbahcéra koncentrál. Ez sem volt elég a török sajtónak, hiszen még ezt követően is röpködtek a csapatnevek.

Új volt a kosárban az Aston Villa, majd augusztus végén már a Nemzeti Sport saját értesülésre hivatkozva adta el a futballistát Oroszországba a Zenitnek, amely 21.5 millió eurót fizetett volna a Fenerbahcénak, amit a törökök el is fogadtak. Végül a lap arról számolt be, csak azért nem igazolt Oroszországba a futballista, mert a pénz helyett a fejlődést tartja fontosnak.

A téli átigazolási időszakhoz közeledve ismét felerősödnek majd a pletykák Szalai Attilával kapcsolatban, így szinte biztosra vehetjük, hogy most is jó pár csapat meg akarja szerezni a Fenerbahcéban kiválóan futballozó középhátvédet. Azt, azonban, hogy pontosan hol folytatja majd pályafutását, csak a hivatalos bejelentés után tudhatjuk meg.

