Szalai Ádámmal szerződést hosszabbított a Mainz

A német klub honlapján jelentett be, hogy a magyar válogatott támadó jövőre is a Mainz mezét viseli majd.

Szalai Ádám szerződése a nyáron lejár, most azonban újabb kontraktust írt alá a Mainz-cal. A Bundesligában szereplő klub erről saját honlapján számolt be. A magyar válogatott támadó további egy évvel hosszabbította meg szerződését, így pedig tovább folytatódhat második mainz-i karrierje. Először 2010 és 2013 között szolgálta jelenlegi klubját, majd 2019-ben tért vissza, és most már biztos, hogy 2022 nyaráig marad is. Szalai Ádám a Mainz színeiben eddig 132 találkozón 27 gólt szerzett, és 14 gólpasszt osztott ki.

„Ádám fontos oszlopa a csapatnak, nagy szerep volt abban, hogy az idény második felében remekelt az együttes. A pályán egy igazi harcos, kellemetlen játékos az ellenfelek számára, és mindig is vezető szerepet töltött be az öltözőben, a fiatalabb játékosoknak pedig mindig sokat segít. Örülünk, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya még egy évig velünk marad, és együtt folytathatjuk a megkezdett utunkat.” – nyilatkozta a Mainz hivatalos honlapjának, a klub sportigazgatója, Christian Heidel.

Szalai Ádám a következőket mondta új szerződése kapcsán: „Nagyon várom ezt az újabb egy évet, főleg az előző szezon második felében mutatott játékunk miatt. A kemény munka meghozta gyümölcsét, együtt, csapatként szinte lehetetlen helyzetből sikerült kiharcolnunk a bennmaradást. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a következő szezonban már az első meccstől kezdve a legjobbunkat nyújtsuk!”

