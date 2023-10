Szalai Ádám vezetőnek készül az UEFA-nál!

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára a szerbek elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Szalai Ádám, miután nyáron végelgesen visszavonult a profi labdarúgó karriertől a Sportért Felelős Államtitkársághoz került Labdarúgó Módszertani Központ képzési és szakmai tanácsadójaként kezdett dolgozni a magyar futball jövőjéért. Annak érdekében, hogy még jobb szakember legyen az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által szervezett MIP (Master for International Players) 20 hónapos képzést is elvégzi.

A program olyan korábbo válogatott labdarúgóknak kínál lehetőséget, akik nem csak a pályán, hanem azon kívül is szeretnének a sportág közelében maradni, sőt annak jövőjéért tenni valamit. A 20 hónapos program segít a korábbi sportembereknek abban, hogy a civil életben is sikeresen elhelyezkedjenek, akár vezetői pozícióban is.

A képzés az UEFA nyoni főhadiszállás tartják, ahol sportgazdaságtanról, a futballbiznisz alapjairól, a vezetői szerep rejtelmeiről, a menedzserek világáról, a stadionüzemeltetésről, illetve a sportág aktuális globális kihívásairól is tanulnak a hallgatók.

A 86-szoror magyar válogatott az ötödik csoportban indult el, tanulmányait vélhetően 2025 őszén fejezi be, amely a sikeres vizsgák letétele után mesterdiplomát ad. A program 27 ezer euró (10,4 millió forint) az UEFA honlapja szerint, szúrta ki a Metropol. A portál megjegyzi, hogy korábbi időpontpkban már elvégezte ezt a képzést Kassai Viktor egykori FIFA-játékvezető, aki jelenleg az Osztrák Labdarúgó-szövetség játékvezetői osztály technikai vezetője, illetve Hajnal Tamás is, aki Ferencvárosi TC sportigazgatója.

A korábbi válogatott csapatkapitányt a jelenlegi vezér, Szoboszlai Dominik is támogatta, a legutóbb Instagramra kitett kép alatt hagyott pozitív üzenetet. Szalai Ádám örül, hogy tagja az MIP csapatának és mint legutóbb írta:

"Vannak álmodozók és tervezők; a tervezők beteljesítik az álmaikat."