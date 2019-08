Szalai Ádám már orvosin vesz részt régi-új csapatánál

Ahogy arról tegnap már beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány tegnap jelentette be, hogy Szalai Ádám elhagyja a együttesét.

A magyar csatár nem vált országot, hiszen marad a Bundesligában.

Minderről a német pontvadászat együttese, a Mainz tett közzé pár perccel ezelőtt egy posztot hivatalos oldalán.

A mainziak ebben azt közölték, hogy Szalai már az orvosi vizsgálaton vesz részt a klubnál, hogy a mai napon aláírjon a piros-fehérekhez.

A cikk lejjebb folytatódik

A magyar labdarúgó ezzel visszatér korábbi csapatához, ugyanis Szalai 2010 és 2013 között a Mainz játékosa volt.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

🚨 Pending a medical, Ádám Szalai will sign for Mainz this afternoon ✍️



ℹ️More to follow #UpTheMainz pic.twitter.com/cVdBVJHcvw