Szalah: Nem ezt érdemlik a szurkolóink

Szalah üzenete

„Láttam, ahogy ez a klub a kételkedőkből hívőkké, a hívőkből pedig bajnokokká vált. Kemény munkába került, és én mindig mindent megtettem, hogy segítsek elérni a klub céljait. Semmi sem tesz büszkébbé ennél."

„Fájdalmas volt újabb vereséget szenvedni, a szurkolók nem ezt érdemlik. Azt akarom látni, hogy a Liverpool ismét "heavy metal" támadó focit játszon, amitől az ellenfelek félnek, és újra egy olyan csapat legyünk, amely trófeákat nyer. Ez az a foci, amit tudok játszani, és ez az az identitás, amit újra el kéne sajátítani és örökre megtartani. Nem lehet alku tárgya, mindenkinek, aki ehhez a klubhoz igazol, alkalmazkodnia kell hozzá.”

„A Liverpoolnak többet kéne teljesítenie annál, hogy itt-ott meccseket nyer. Minden csapat nyer meccseket."

„A Liverpool mindig is egy olyan klub lesz, amely sokat jelent nekem és a családomnak. Remélem sokáig sikeres lesz, miután továbbléptem”.

„Ahogy mindig is mondtam, a Bajnokok Ligájába való kvalifikálás a minimum, és mindent megteszek, hogy ez megtörténjen” - írta Szalah.

Egy korszak zárul le

Szalah 441 hivatalos meccsen van túl a Liverpool színeiben. Ezalatt 257-szer volt eredményes, 119 gólpasszt osztott ki, illetve az Európa Ligát leszámítva minden lehetséges trófeát megnyert. A szezont követően az egyiptomi minden bizonnyal a klub egyik legnagyobb legendájaként fog távozni.

