Szalah januári távozása esetén 100 milliót sem sajnálna kiadni a Liverpool a Real Madrid braziljáért

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Rodrygo Silva de Goes, vagy egyszerűen Rodrygo a Real Madrid egyik legértékesebb labdarúgója, de kezdő helye mindig kérdéses a sztárokban mindig bővelkedő Királyiaknák. A 22 esztendős brazil megmozdulásai igen fontosak voltak a Real Madridnak ahhoz, hogy 2022-ben Bajnokok Ligája győzelmet ünnepelhessenek, gondoljunk csak a döntőben szerzett góljára. Azonban Kylian Mbappé érkezésével újra a cserék közé kerülhet a madridi sztár.

A cikk lejjebb folytatódik

A LASK Linz-Liverpool El-találkozón a hazai győzelem 10.00, a döntetlen 6.25, a vendégek sikere pedig 1.30-szoros szorzóval fogadható. (x)



Rodrygót többször is hírbe hozták élvonalban szereplő klubokkal, azonban a fiatal brazil szélső mindig kitartott a Real Madrid mellett és továbbra is Carlo Ancelotti együttesét erősíti. A 2024/25-ös szezonban minden bizonnyal érkezik Kylian Mbappé is a Királyi Gárdához, így a hasonló poszton játszó támadónak lecsökkenhetnek a játékpercei, ami egy ilyen fiatal labdarúgó tekintetében igen nagy hátrány lehet. A Liverpool már korábban is érdeklődést mutatott a Rodrygo iránt, de a szaúdiak segíthetnek azon, hogy az üzlet valóban létrejöjjön.

A Liverpoolt augusztusban folyamatosan ajánlatokkal bombázta a szaúdi al-Ittihad, amely egyes hírek szerint akár 200 millió fontot is kiadott volna Mohamed Szalahért. A Vörösök minden esetben nemet mondtak a megkeresésre, a 31 éves egyiptomi támadó továbbra is Jürgen Klopp szolgálatára áll. Azonban a nyári ajánlatok után januárban is meg fogja keresni a Liverpoolt az al-Ittihad, amely a korábbiakhoz képest is nagyobb összeget kínálhat a Liverpoolnak. Amennyiben a felek egyezségre jutnak, Jürgen Kloppnak egy sztár szélsőre lenne szüksége.

Így jöhet képbe Rodrygo, akiért a Fichajes portál szerint, akár 100 millió eurót sem sajnálna kiadni a a Liverpool. A Real Madrid nem kíván tárgyalásokat folytatni más alakulatokkal, mivel Rodrygónak 2028-ig szóló szerződése van a fehér mezes csapattal. A Királyiak csak abban az esetben ülnek le, ha valóban megfelelő ajánlattal szolgál a Liverpool. A 22 éves támadó minden bizonnyal Jürgen Klopp célkeresztjében lesz, amennyiben az egyiptomi sztárja távozik.