Szalah és Mané sem játszik januárban, új támadó után nézhet a Liverpool?

A Goal.com szerzője, Neil Jones véleménye szerint nem követheti el azt a hibát a Liverpool, mint tavaly, nevezetesen, hogy a téli átigazolási időszakban lényegében inaktív marad a Mersey-parti gárda. Egy évvel ezelőtt a Vörösök karácsonykor még a tabella élén szerepeltek, majd a következő 14 találkozóból csak 3-at tudtak megnyerni azért, mert szinte a teljes védősor kidőlt, és új játékosként mindössze Kabak és Davies érkezett a hátsó alakzatba, de már ők is túl későn.

A Liverpool a következő 12 héten összesen 18 meccset fog megvívni, amely egy sikeres FA kupa és egy győztes Carabao kupa forduló után 21 találkozóra nőhet, és épp a sűrű versenynaptár közepén kell lemondania három játékosáról is Jürgen Kloppnak.

A szenegáli Sadio Mané és az egyiptomi Mohamed Szalah csapata is nagy esélyese a január 9-től február 6-ig tartó kontinensviadalnak, így akár hat hétre is távol lehetnek az Anfieldtől, de a guineai Naby Keita is részt vesz a tornán, így róla is le kell mondania Kloppnak januárban.

A Vörösök fanatikusai bízhatnak abban, hogy a Leicester (december 28.) és a Chelsea (január 2.) elleni rangadókon még a csapat rendelkezésére állnak az afrikai játékosok, de az biztos, hogy a hónap közepén, a Brentford ellen már foghíjasan fog kiállni a Pool.

Bevetésre kész természetesen Diogo Jota és Roberto Firmino is, valamint ott van a keretben Divock Origi és Takumi Minamino, azonban Mané és Szalah sebességével és gólerősségével sem tudják a helyettesek felvenni a versenyt, így Jones szerint az egyetlen megoldást egy – vagy két – igazolás jelentheti.

