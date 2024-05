Szakály Péter az új divatszakmának hódol mostantól, nem is akárhol

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Immár hivatalossá vált, Szakály Péter Újpesten folytatja.

Szakály Péter az Újpest játékosmegfigyelője lett. Újból hódít ez a szakma hazánkban is, így nem csoda, hogy egykori játékosukra azonnal lecsaptak a lila-fehérek.

Mindenképpen győztes típusokat szeretnénk igazolni, akik mentalitásukban át tudják érezni és adni mindazt, amit az Újpest jelent. Nem lesz elég az, hogy valaki jó labdarúgó, olyan személyiségjegyekkel kell rendelkeznie, ami alkalmassá teszi őt arra, amire a szurkolóink vágynak és amire természetesen mi is.

– fogalmazta meg véleményét a klub honlapján Szakály, aki arról, hogy mi is lesz pontosan a munkája, igazából kitérő választ adott.

Azt azonban, hogy mitől is lehet sikeres ebben az új szerepkörben, már sokkal bővebben fogalmazta meg:

25 kiváló, bevethető játékost, akikkel bárkivel felvehetjük itthon a versenyt és olyan célokért küzdhetünk, amire ez a klub méltó, ez pedig nem a 10. hely. Azonban azt mindenkinek be kell látnia, hogy egyikünk sem varázsló, nem csak csettintünk egy nagyot és már a bajnoki címért harcolunk. Ez hosszú hónapok, évek kitartó, tervszerű munkája amivel egy olyan keret alakítható ki, amivel már a magyar bajnokságon túl is lehetnek terveink. A magyar futballban vannak előttünk példák, olyanok, amelyekből érdemes meríteni és olyanok is, amiket inkább jobb lenne elkerülni. Attól, hogy jobbak lesznek a klub anyagi lehetőségei a korábbi éveknél, attól még nem válhatunk könnyelművé.