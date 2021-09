Szabics Imre interjú: „Tedd a dolgokat odaadással, szeretettel és szenvedéllyel, és sikeres leszel"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Szabics Imre, a MOL Fehérvár vezetőedzője exkluzív interjút adott a német transfermarkt.de-nek. A korábbi válogatott futballista beszélt sportszemléletéről, felfogásáról, és arról is, hogy hogyan áll hozzá a fehérvári projekthez:

Szabics beszélt arról is, mit érez, ha valami nem úgy sikerült az edzésen, ahogyan ő azt elképzelte:

A transfermarkt.de szerkesztője szerint sokan már azt találgatják, hogy a magyar edzőnek csak egy ugródeszka a Fehérvár csapata. Szabics Imre erre a kérdésre mosolyogva válaszolt:

„Edzőként ugyanazt a bizalmat kell érezned, mint játékosként, és én ezt a bizalmat minden nap megkapom. 2024-ig van szerződésem Székesfehérváron, rövid és hosszú távon is sikeres akarok lenni a klubbal. Persze, örülök a most elért sikereknek is, de ez nem az egyetlen mércéje annak, hogy valaki jó vagy rossz edző. Annak az edzőnek, aki évek óta megmenti a csapatot a kieséstől, lehet, hogy gyenge pontátlaga van, de így is lehet kiváló edző. A pontátlag nem mond semmit arról, hogy az edző jól végzi-e a munkáját, vagy pedig rosszul. Természetesen az a cél, hogy minél sikeresebbek legyünk és minél több címet nyerjünk meg. Azonban ugyanennyire fontos, hogy minél több játékost tudjunk továbbfejleszteni és minél magasabb szintre juttatni ─ függetlenül az eredménytől."