Szabadon igazolható az EB-hős

Egészen furcsa látványt nyújtott a portugál Eder, amikor a Wembley-stadion gyepére hozta az EB-serleget a döntő előtt. Kicsit gépiesen mozgott, amolyan robotzsaru féle lépései voltak. Pedig öt évvel ezelőtt a fináléban még hibátalnul szaladgált a pályán és meg is szerezte a portugálok győztes gólját a franciák ellen.

2016. június 10-e már nagyon messze van és Ederrel is sok minden történt azóta. A döntőre a 79. percben állt be, majd a hosszabbításban világklasszisok sora elől lopta el a show-t azzal, hogy megszerezte a győztes találatot.

Akkor Eder a Swansea játékosa volt, de kölcsönben a Lille-hez került, ahol olyan jól érezte magát, hogy végül ott is maradt. Ugyanakkor a második éve már nem volt olyan jó, mindössze hat gólt szerzett. Kölcsön is adták hirtelen a Lokomotiv Moszkvának.

Három év alatt négy trófeát nyert – köztük bajnoki címet is – az orosz csapattal, de a gólszerzés itt sem nagyon ment, csak 13 alkalommal volt eredményes. 2020 nyarán véget is ért a moszkvai kaland és a 2016-os EB-hősének, aki válogatott trófeához segítette többek között Cristiano Ronaldót is, azóta nincs csapata.

