Sydney Sweeney péntek este az Alvalade Stadion VIP‑páholyából nézte végig, ahogy a Sporting 3-0-s győzelmet arat az Estoril ellen. A 28 éves színésznő a lefújást követően a pályára is lejött, ahol portugál klub vezetői egy személyre szabott Sporting‑mezzel lepték meg a filmsztárt – a hátán a „Sydney” felirattal –.

A látogatás fénypontja azonban egy humoros és emlékezetes gesztus volt: Sweeney a pályán szerzett találat után lemásolta Bruno Fernandes híres gólörömét, mikor a portugál válogatott középpályás a füleit takarva ünnepel.

Bruno Fernandes 2017 és 2020 között erősítette a Sportingot, mielőtt 65 millió euróért a Manchester Unitedhez szerződött volna.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Manchester United megtalált Bruno Fernandes utódját.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.