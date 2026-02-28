Goal.com
Így rabolta el Sydney Sweeney a futballszurkolók szívét + videó

Sydney Sweeney, hollywoodi színésznő péntek este a portugál Sporting CP Estoril elleni bajnoki mérkőzésén tűnt fel. Az amerikai színésznő a mérkőzés után a Estádio José Alvalade gyepére is felmehetett, ahol szinte fürdőzött a reflektorfényben. Sweeney kihasználta az alkalmat, hogy megvillantsa futballtudását, és a pályán lemásolta a lisszaboni csapat egykori legendájának ikonikus gólörömét.

Sydney Sweeney péntek este az Alvalade Stadion VIP‑páholyából nézte végig, ahogy a Sporting 3-0-s győzelmet arat az Estoril ellen. A 28 éves színésznő a lefújást követően a pályára is lejött, ahol portugál klub vezetői egy személyre szabott Sporting‑mezzel lepték meg a filmsztárt – a hátán a „Sydney” felirattal –.

A látogatás fénypontja azonban egy humoros és emlékezetes gesztus volt: Sweeney a pályán szerzett találat után lemásolta Bruno Fernandes híres gólörömét, mikor a portugál válogatott középpályás a füleit takarva ünnepel. 

Bruno Fernandes 2017 és 2020 között erősítette a Sportingot, mielőtt 65 millió euróért a Manchester Unitedhez szerződött volna.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Manchester United megtalált Bruno Fernandes utódját. 

