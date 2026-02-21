2018 és 2020 között a Mjällby AIF megnyerte a svéd harmadosztályt, a következő évben aranyérmes lett a másodosztályban, majd ötötdik helyen végzett az első vonalban. Tavaly pedig bajnok lett, pedig nem állnak mögötte krőzus üzletemberek, és a Mjällby melletti faluban, az 1500 fős Hällevikben játssza a meccseit. Milyen klubmodellre van szükség ahhoz, hogy ezt utána lehessen csinálni?

Hú, ez hosszú történet, kezdem az elején. It születtem Mjällbyben, szinte az egész életemet ennél a klubnál töltöttem. Most itt lakom a stadiontól 300 méterre. Csak a Mjällbyben játszottam, aztán néhány évet leszámítva itt voltam edző is. Aztán 2016-ban az elnökünk, Magnus Emeus szólt, hogy vissza kéne jönnöm, mert a csapat lezuhant a negyedosztályba. Borzasztó nehéz helyzetben voltunk, a klubnak 400 000 korona banki adóssága volt. Nem tudott fizetni, de elkezdtem dolgozni sportigazgatóként - mellette megmaradt a civil munkám is.

Hogyan látott neki a feladatnak?

Tényleg nagyon nehéz időszak volt. A játékosknak az étkezését sem tudtuk kifizetni a meccsek után, alig tudtunk futballistákat idehozni. Az első évben majdnem kiestünk az ötödik ligába, de elkezdtünk kőkeményen dolgozni, faragni az adósságból, majd igazolni tudtunk néhány jobb játékost. Szereztünk a futball világán kívülről néhány támogatót, és lépésről lépésre el tudtunk kezdeni építkezni. 2018-ban szerződtettük edzőnek Milos Milojevicset, akivel az első évben feljutottunk a harmadosztályba, majd a Superettanba 2019-ben. Őt később elcsábította az élvonalbeli Hammarby. Magnus Emeus minden koronára vigyázott, feszesen tartotta a költségeket, és egyre jobb anyagi helyzetbe kerültünk, így egyre jobb játékosokat tudtunk igazolni. 2020-ban már Marcus Lantzcal a kispadon ötödikek lettünk az Allsvenskanban. Nekünk talán előny volt, hogy a koronavírus-járvány miatt nem voltak nézők a lelátón, a fiatal játékosainkra ez nem helyezett plusz nyomást. 2020-tól sikeresen hozzászoktunk, hogy az első ligában játszunk.

