Svéd válogatott játékos igazolt az NB I-be

Bejelentette az idei első új igazolását a felcsúti egyesület.

A Puskás Akadémia a hétfői napon hivatalos formában is bejelentette, hogy szerződést kötött a hosszabb ideje kiszemelt svéd válogatott szélsővel, Jonathan Levivel, akivel két és fél évre állapodtak meg.

Levi korábban 2017 és 2018 között a norvég első osztályú Rosenborgot erősítette, hazája élvonalában mostani csapata előtt az Elfsborg futballistája volt 2019-ben. Ezt követően került a Norrköpinghez, ahol az előző három idény alatt együttesen 79 mérkőzésen 19 gólt szerzett, legjobb szezonjában kilenc gólig jutott 2020-ban.

A 26 éves szélső a kék-sárga nemzeti csapatban 2019-ben, egy Finnország elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, de egyéb nemzetközi tapasztalattal is bír: a norvég Rosenborg színeiben 2017 és 2019 között négy Bajnokok Ligája-, illetve El-selejtezőn játszott, s hat találkozón az Európa-liga csoportkörében is pályára lépett.

A felcsútiak tájékoztatása szerint az új szerzemény már kedden csatlakozik a Spanyolországban edzőtáborozó csapat keretéhez.

