A „Sunderland 'Til I Die” legújabb fejezete: Harmadosztályból Európába öt év alatt

Sikersztori helyett tragédia

Amikor a Netflix bemutatta a Sunderland 'Til I Die című dokumentumfilm-sorozatot, a világ egy csapat teljes összeomlását nézhette végig. Egymást követő kiesések, kiürült kassza és rossz menedzsment volt jellemző arra a Sunderland-re.

A felívelés kezdete

A csoda nem a szerencsének, sokkal inkább egy tudatos, fenntartható klubmodellnek köszönhető. A klub évekig képtelen volt egyenes ágon feljutni a harmadosztályból. A fordulatot a playoff-rendszer hozta el, ahol a csapat végre megtörte az átkát, és kiharcolta a Championship-tagságot. Ezzel lezárult a klub történetének legsötétebb, négyéves időszaka.

Erős helytállás a Championshipben

Ahelyett, hogy kiöregedett, drága sztárokra költötték volna a pénzt, a Sunderland vezetősége radikális stratégiát választott. Európa legígéretesebb fiatal tehetségeire és a saját akadémiára építettek. A dinamikus, bátor futball azonnal sokkolta a másodosztályt: újoncként rögtön hatodik helyen végeztek. A következő szezonban egy nagyobb visszaesés következett, és csak tizenhatodik lett a Sunderland, de 2024/25-ben egy erős szezon után negyedikek lettek, és drámai körülmények között kiharcolták a Wembley-ben a feljutást



A szezon meglepetése

A legtöbb feljutó csapat a túlélésért küzd az első évében az élvonalban. A Sunderland azonban megtartotta bátor, letámadásra épülő identitását. Kilenc év után tértek vissza a piros-fehérek az angol élvonalba, és minden várakozást felülmúltak. Hetedik helyen végzett a Sunderland, és ezzel 1973 óta először játszhatnak európai porondon. Az európai szereplést az utolsó fordulóban, egy bravúros Chelsea elleni győzelemmel harcolták ki.

Így ünnepelték meg a szurkolók és a játékosok a történelmi szezont:

