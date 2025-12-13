Csütörtökön a Nyíregyháza saját Facebook oldalára kitett közleménye szerint a november 28-i mérkőzés után debreceni szurkolók támadtak meg egy nyíregyházi családot, melyben az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Kiemelték, hogy jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik nyomozás, ezért bővebb információt nem tudnak szolgáltatni az ügyben:

”A Nyíregyháza-Debrecen mérkőzést követően sajnálatos incidens történt, amelynek során egy nyíregyházi családot vendégszurkolók támadtak meg! A támadás következtében az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A rendőrség az ügyben ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, ezért jelenleg konkrétumokról még nem tudunk beszámolni. Klubunk határozottan elítéli az erőszak minden formáját, a pályán és azon kívül egyaránt. A sértett család számára a klub felajánlotta segítségét a teljes rehabilitációban és minden szükséges támogatást megad számukra” - áll a szabolcsi csapat közleményében.

Nem maradt el a debreceniek válasza

Természetesen nem maradt el a válasz a rivális klubtól, pénteken szintén Facebookra feltöltött közleményben reagáltak a vádakra:

“A Spartacus december 11-én, csütörtökön egy közleményt jelentetett meg hivatalos felületein, miszerint a mérkőzés után vendégszurkolók támadtak meg egy nyíregyházi családot, s az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ilyen esetekben különösen fontos a tényekre hagyatkozni: a tényállás pedig az, hogy a rendőrség ISMERETLEN tettes ellen folytat nyomozást, és egyelőre semmiféle bizonyíték nincs abban a tekintetben, hogy győztes csapatunkat a lefújás után egyébként hosszú ideig a stadionban ünneplő debreceni szurkolótábor valamely tagja lett volna az elkövető. Mindemellett az ártatlanság vélelmének elvéről sem tanácsos megfeledkezni.

A DVSC határozottan elítéli az erőszak minden formáját és a rágalmazást is.”

A két csapat legközelebb márciusban csap össze Debrecenben. A Loki a dobogó alsó fokáról várja a folytatást, vasárnap délután az éllovas Ferencváros vendégei lesznek. A Spartacus két vereség után szerezne pontot vagy pontokat, szombat délután a második helyezett ETO látogat Nyíregyházára.

