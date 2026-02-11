Súlyos sérülést szenvedett a szezonban 20-szor beköszönő spanyol csatár, veszélyben a vb-szereplése?

Elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a hétvégi, Sporting CP elleni portugál bajnoki rangadón Samu Aghehowa, amely miatt a szünetben le is kellett cserélni.

Az 1-1-re végződő találkozót követően a Porto hivatalos közleményben tudatta, hogy milyen típusú sérülést szenvedett a spanyol támadó. Angol kiadásunk megjegyzi, hogy ugyan van esély arra, hogy felépüljön a nyári világbajnokságra a négyszeres spanyol válogatott játékos, egy hosszabb kihagyásnak nagyobb a valószínűsége. A teljes rehabilitáció ugyanis akár majdnem egy évig is eltarthat.

Aghehowa minden sorozatot figyelembe véve már 20 gólnál jár az idei szezonban, így nem csoda, hogy az ősz folyamán két világbajnoki selejtezőn is pályára küldte őt Luis de la Fuente szövetségi kapitány.

Hiányában azonban lehet, más alternatíva után kell majd néznie a vészesen közelgő világeseményen, igaz, a rutinos Álvaro Morata, Borja Iglesias és Jorge de Frutos hármasból egyik játékos sincs igazán formában. Rajtuk kívül Mikel Oyarzabal is esélyes lehet a csatár poszton.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.