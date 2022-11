Súlyos következményekkel járhat a Juventus csalása, új vezetőség érkezik

Nem volt más választás, a teljes igazgatóság lemondott posztjáról.

A világbajnokság alatt a Juventus hétfő este egy nagyhorderejű bejelentéssel sokkolta a közvéleményt, ugyanis a torinói klub bejelentette, hogy a teljes vezetősége lemondott posztjáról.

Távozik posztjáról Andrea Agnelli klubelnök, Pavel Nedved alelnök, Maurizio Arrivabene ügyvezető igazgató – aki a lemondás ellenére marad egy rövid ideig az egyesületnél az adminisztratív teendők miatt –, valamint az igazgatóság tagjai közül Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia és Suzanne Keywood.

A torinóiak negatív rekordot jelentő 254.3 millió eurós veszteséggel zárták a 2021-22-es szezont, s az eredetileg november 23-ra tervezett közgyűlést múlt héten december 27-re halasztották.

Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 30 giugno 2022 | Rinnovo del Consiglio di Amministrazionehttps://t.co/pQmoqkROJC pic.twitter.com/0e7NZc3mND — JuventusFC (@juventusfc) November 28, 2022

A korábbi hírek szerint a pénzügyi szabálytalanságok miatt indult vizsgálat a klub ellen, melynek bizonyára a következménye lehet a teljes vezetőség idény közbeni lemondása. A gyanú szerint a Juventus a koronavírus-járvány ideje alatt a bérük nagy részéről lemondó labdarúgókat ugyanúgy fizette feketén, a fizetési számlákat meghamisítva, hogy úgy tűnjön, mintha a könyvelés kiegyensúlyozott lenne.

Például Cristiano Ronaldo “titkos alkuja" miatt már egy ideje nyomozás folyik, aki papíron lemondott a fizetéséről, valójában azonban ugyanúgy hozzájutott a pénzéhez és különböző bónuszokat is kapott a járvány alatt.

A klub Maurizio Scanavinót nevezte ki ügyvezető igazgatónak, míg Arrivabenét felkérték arra, hogy maradjon pozíciójában az átmeneti időszakban. Az egyesület új igazgatósága előreláthatólag januárban állhat majd fel.

Az Agnelli-család holdingtársasága, az Exor máris hivatalos közleményt adott ki arról, hogy a közgazdász végzettséggel rendelkező Gianluca Ferrero lesz a jelöltjük a klub elnöki posztjára.

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy a korábbi szabálytalanságok miként befolyásolják a klub életét. Elég lesz-e az új vezetésnek tiszta lappal indítania, vagy súlyosabb büntetésekkel, akár kizárással kell még számolnia a klubnak.

Mint ismeretes, a Juventust 2006-ban a Calciopoli botrányban két bajnoki címtől megfosztották és visszasorolták a másodosztályba.

Andrea Agnelli ezt követően 2010-ben került a Juventushoz, az igazgatótanács elnökeként ő irányíthatta a klubot – a sportvezető regnálása alatt az „öreg hölgy” 2011 és 2020 között zsinórban kilencszer lett bajnok a Serie A-ban, az előző két szezonban viszont csak negyedik lett a bajnokságban és a korábbi BL-döntők után a nemzetközi porondon sem alkotott maradandót.

Távozott a Juventus teljes vezérkara, miután több súlyos szabálytalanságot is felfedeztek. A veszteségek még hagyján, valószínűleg a manipulált kimutatásokat lehet nehéz megmagyarázni. A lemondástól függetlenül Agnelli ellen eljárást folytatnak. Nehéz lesz az új vezetőségnek is. pic.twitter.com/39PuHX86T6 — Ádám Ficsura (@AFicsura) November 29, 2022

Agnelli ellen az elmúlt években többször is nyomoztak a hatóságok: 2014-ben a jegyértékesítéssel kapcsolatban, 2017-ben pedig már korrupcióval vádolták, emiatt egyébként a sportvezetőt el is tiltották, a Juventust pedig pénzbüntetéssel sújtották – Agnellivel kapcsolatban jelenleg is vizsgálódnak, ennek oka feltételezett csalás és manipuláció.

