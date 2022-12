Súlyos csapások az angol listavezetőnél: két játékosról is lemondhat az Arsenal

A kiszemeltről lemaradhatnak, a csapatkapitányt elviszik.

A Mirror hosszabb írásban hívta fel rá a figyelmet az angol bajnoki listavezető Arsenalt sújtó problémákra. Nem elég, hogy Gabriel Jesust a világbajnokságon sérülés miatt hosszabb időre elvesztették és Mihajlo Mudrik szerződtetése ügyében sincs megállapodás, újabb csapások érhetik az "ágyúsokat".

A brit forrás a Marca értesüléseire hivatkozva arról számolt be, hogy a Real Madrid nyáron mindenképpen visszavárja az Arsenalnál a csapatkapitányi karszalagot is megkapó Martin Ödegaardot. A norvég irányító az elmúlt időszakban nagyszerűen beilleszekdett a londoniaknál, azonban a megállapodásában nem szerepel vételi opció, így továbbra is a "királyi gárda" játékosa.

Továbbá a minap a La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy az Arsenal által is kiszemelt Alexis Mac Allister igent mondott a Juventus ajánlatára. Amennyiben a klubok is megegyeznek egymással, a Brighton világbajnok középpályása hamarosan a torinóiak labdarúgója lehet.

Eközben a The Athletic információi szerint az Arsenal továbbra is azon dolgozik, hogy leigazolja Danilót, a Palmeiras 21 éves brazil középpályását. Egyelőre azonban vele kapcsolatban nem történt előrelépés.

