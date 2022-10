Súlyos büntetést kaptak a rendbontó Ferencváros-szurkolók

A szankciókról a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor beszélt.

Csütörtökön az AS Monacót fogadja a Ferencváros az Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában, amelyen bebiztosíthatja a tavaszi nemzetközi kupaszereplését. A mérkőzés előtt Kubatov Gábor a hivatalos Facebook oldalán jelentkezett be, azonban nem a legjobb hírekkel.

"Győznünk kell, ha azt szeretnénk, hogy tavasszal is a nemzetközi kupában szerepeljünk. Ez szurkolók nélkül nem megy. Itt senki nem teheti kockára azt a segítséget, amit a szurkolók a lelátóról tudnak adni a csapatunknak" - kezdte gondolatait Kubatov, aki hozzátette, a Zvezda elleni mérkőzésen történtek olyan dolgok, amik kockáztatják azt, hogy a helyszínen szurkolhassanak a fanatikusok. "Az UEFA nagyon könnyen ad nagy büntetéseket a nemzetközi meccseken való pritechnikázásért, így hoztunk néhány intézkedést az elmúlt napokban. Tíz olyan szurkolónk van, akit kitiltottunk a Ferencváros stadionjából, az idegenbeli meccsekről, illetve a nemzetközi kupameccsekről."

Kubatov ezután arról is beszélt, az intézkedéseket azért hozták meg, mert volt olyan szurkoló, aki a nevére szóló jegyet eladta a szerbeknek, akik természetesen nem tudtak bejutni a stadionban. "Elmondták a jegyzőkönyben, hogy a feketepiacon méregdrágán vették meg ezeket a jegyeket. Azokat a szurkolókat is kitiltottuk, akik kiégették a térelválasztó hálót a B-szektor előtt, utána bedobták a pályára a pirotechnikai eszközöket és azokat a drukkereket is kitiltottuk, akik amikor ezért a szurkolótársak szóltak, fenyegetőleg léptek fel." Az elnök hozzátette, mindannyian öt évet kaptak, és az okozott károkért be fogják perelni őket.

