Suárez koronavírusos, kihagyja a Barcelona elleni meccset

A 33 éves támadó pozitív tesztet produkált, így nem léphet pályára szombaton az Atlético Madridban a ellen.

A csatár az uruguay-i válogatottal készült a brazil együttes ellen és a találkozó előtt tesztelték. A szövetség tájékoztatása szerint a pozitív eredmény ellenére jó egészségi állapotban van.

A keretből három játékosról bizonyosodott be, hogy beteg, őket elkülönítették a többiektől. Suárez Kolumbia ellen pályán volt és a csapata nyert is 3–0-ra. A 33 éves játékos kiváló formában kezdte meg az őszi szezont és nyilván szeretett volna előző csapata ellen is bizonyítani. A bajnokságban hat alkalommal lépett pályára és öt gólt szerzett, Diego Simeone csapata a harmadik helyen áll a bajnokságban és hat ponttal előzi meg a Barcelonát.

„Úgy gonfolom, hogy Suárez jelenléte sokat számít – mondta Simeone korábban. – Diego Costa és Alvaro Morata is remek játékos, de mi mást kerestünk. Luis több védőt köt le az ellenfélből és ez sokat tesz hozzá a játékunkhoz.”

Szombaton semmit nem tesz hozzá.