Suárez: a Barcelonánál voltak furcsa dolgok

Luis Suárez jó passzban van, hiszen remekül sikerült a bemutatkozása új csapatában az Atlético Madridban és az uruguay-i válogatottban is gólt szerzett a Chile elleni világbajnoki-selejtezőn. Ennek megfelelően vidáman nyilatkozott a válogatott találkozó utáni sajtótájékoztatón és beszélt Lionel Messi korábbi Instagram bejegyzéséről is.

„Nem lepődtem meg Messi reakcióján, hiszen jól ismerem őt és tudtam, hogy milyen fájdalmat érzett, ahogy én is – mondta a csatár. – Úgy érezte, hogy a fomám miatt rúgtak ki, de lettek volna más módszerek is, hogy helyesen járjanak el velem. Hat hosszú évet játszottunk együtt és őt is zavarta, ahogy véget ért. A barátom és tudja, hogy min mentem keresztül.”

A csatár fogta vissza magát a Barcelonával kapcsolatban sem.

„A családom látta, hogy boldogtalan vagyok a klubnál, amelynél voltak furcsa dolgok. Például külön kellett edzeni, akkor ha a következő meccsen nem számítottak a játékomra. Az ilyen ügyek miatt nem éreztem jól magam és a családom is bátorított, hogy éljek a lehetőséggel. Amikor az Atlético megkeresett, akkor egy pillanatig sem haboztam. Nyilván új dologat kell megszoknom, de jól érzem magam az új csapatomnál.”