Goal.com
Live
Callum StylesBBC
Orbán Levente

Styles és csapat nem akarják, hogy véget érjen a szezon

C. Styles
West Bromwich Albion

A magyar válogatott Callum Styles a BBC Radio WM-nek adott nyilatkozatában elmondta, remek formában van a csapat, és nem szeretnék, hogy véget érjen a szezon. A West Bromwich Albion nemrégiben biztosította be a bennmaradást az angol másodosztályban, Styles pedig örömhíreket osztott meg a magánéletéből is.

Bennmaradás a tavaszi formának köszönhetően

Callum Styles csapata, a West Bromwich Albion kedden 3–0-s arányban legyőzte a Watfordot, ezzel matematikailag is bebiztosítva a bennmaradást. Két nappal később azonban a pénzügyi szabályok megsértése miatt két pontot levontak a csapattól, így a szombati, Ipswich Town elleni hazai mérkőzésen egy pontra még szükség volt a kiesés biztos elkerüléséhez. A gól nélküli döntetlennel biztossá vált, hogy jövőre is az angol másodosztályban szerepel majd a West Brom, amely most már 10 mérkőzés (4 győzelem, 6 döntetlen) óta nem talál legyőzőre. A magyar válogatott Callum Styles úgy érzi, még az is jót tenne a csapatnak, ha tovább tartana a szezon:

„Valahogy nem akarjuk, hogy jöjjön a nyár. Olyan jó formában vagyunk, hogy most rögtön még 40 mérkőzést is játszhatnánk, és megnézhetnénk, hol állunk akkor. Az elmúlt 10 mérkőzésen nyújtott teljesítményünkkel könnyedén a felsőházban lehetnénk.”

Sikerek a pályán és azon kívül

Az eredményen túl is volt mit ünnepelnie Stylesnak, ugyanis őt választották a West Brom szezonjának legjobb játékosának, ráadásul szombaton a mérkőzés előtt újszülött babájával együtt léphetett pályára.

„Büszke vagyok arra, amit személyesen elértem ebben a szezonban, és remélem, hogy a következő szezonban tovább tudunk lépni, mert ennek a klubnak nem a másodosztályban a helye, hanem a Premier League-ben.”

A 26 éves játékos végezetül arról is beszélt, milyen érzés volt apaként a pályára lépni:

Anglia 2
Sheffield Wednesday crest
Sheffield Wednesday
SHW
West Bromwich Albion crest
West Bromwich Albion
WBA
„A baba egy hatalmas áldás az életünkben, és egy kicsit szürreális érzés volt vele sétálni. Egyszerűen csodálatos volt.”

Forrás: BBC Sport


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés