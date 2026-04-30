Styles és csapat nem akarják, hogy véget érjen a szezon

Bennmaradás a tavaszi formának köszönhetően

Callum Styles csapata, a West Bromwich Albion kedden 3–0-s arányban legyőzte a Watfordot, ezzel matematikailag is bebiztosítva a bennmaradást. Két nappal később azonban a pénzügyi szabályok megsértése miatt két pontot levontak a csapattól, így a szombati, Ipswich Town elleni hazai mérkőzésen egy pontra még szükség volt a kiesés biztos elkerüléséhez. A gól nélküli döntetlennel biztossá vált, hogy jövőre is az angol másodosztályban szerepel majd a West Brom, amely most már 10 mérkőzés (4 győzelem, 6 döntetlen) óta nem talál legyőzőre. A magyar válogatott Callum Styles úgy érzi, még az is jót tenne a csapatnak, ha tovább tartana a szezon:

„Valahogy nem akarjuk, hogy jöjjön a nyár. Olyan jó formában vagyunk, hogy most rögtön még 40 mérkőzést is játszhatnánk, és megnézhetnénk, hol állunk akkor. Az elmúlt 10 mérkőzésen nyújtott teljesítményünkkel könnyedén a felsőházban lehetnénk.”

Sikerek a pályán és azon kívül

Az eredményen túl is volt mit ünnepelnie Stylesnak, ugyanis őt választották a West Brom szezonjának legjobb játékosának, ráadásul szombaton a mérkőzés előtt újszülött babájával együtt léphetett pályára.

„Büszke vagyok arra, amit személyesen elértem ebben a szezonban, és remélem, hogy a következő szezonban tovább tudunk lépni, mert ennek a klubnak nem a másodosztályban a helye, hanem a Premier League-ben.”

A 26 éves játékos végezetül arról is beszélt, milyen érzés volt apaként a pályára lépni:

„A baba egy hatalmas áldás az életünkben, és egy kicsit szürreális érzés volt vele sétálni. Egyszerűen csodálatos volt.”

Forrás: BBC Sport

