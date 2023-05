Styles csapatának szurkolói megtámadták az ellenfelük buszát - VIDEÓ

A magyar válogatott védő klubja már nem küzdhet a PL-be való jutásért, a szurkolók kikeltek magukból!

Tegnap a a magyar válogatott a Callum Stylest is foglalkoztató Millwall 4-3-as vereséget szenvedett hétfőn a vendég Blackburn Rovers csapatától az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság mostani idényének utolsó fordulójában, így nem jutott be az élvonalba jutásért sorra kerülő rájátszásba.

A Millwall szurkolói annyira dühösek voltak a Blackburn-re, hogy a hazafele igyekvő vendégek buszára támadtak. Ahogy a felvételeken és a képeken is jól látható az egyik ablak felé egy tárgyat dobnak, ami aztán sikeresen szilánkosra törte az ablakot. A rendőröknek kellett intézkedni, hogy eltereljék a dühös szimpatizánsokat.

A buszon ülő emberek így nyilatkoztak az eseményről:

"Sohasem féltem ennyire elhagyni egy futball meccset!"

"A klub milliókat vesztett azzal, hogy nem jutottak be a rájátszásba és a Premier League-be. De ti sz*rháziak ártatlan családokat dobáltok meg a buszon és akár sérülést is okozhattatok volna... Szép munka, fiúk... Miért is? A nagy semmiért..."

-zárta mondandóját egy twitter felhasználó.

Callum Styles csapata csak a hetedik helyezett lett a Championship-ben, az utolsó fordulóban nyerniük kellett volna ahhoz, hogy bejussanak a rájátszásba. Helyettük a Sunderlandnek lesz esélye a feljutásra. A Fekete Macskák mellett a Luton, a Middlesbrough és a Coventry is feljuthat még a Premier Legue-be.

