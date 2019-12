Steven Gerrard újabb két évre írt alá a Rangersnél

A skót Rangers remekül teljesít, mióta Steven Gerrard átvette a csapat irányítását, ezért a klub további két évvel hosszabbította meg az eredetileg 2022-ben lejáró szerződését.

A egykori legendás játékosa 2018-ban ült le a Rangers kispadjára, és rögtön ezértmérmet szerzett a csapattal, ebben a szezonban pedig még komolyabban próbálják megszorongatni az elmúlt években egyeduralkodóvá váló Celticet.

A Rangers ráadásul Európában is jól szerepel, csoportelsőként jutottak be a legjobb 32 közé az Európa-ligában.

- Nagyon örülök, hogy tovább maradhatok ennél a fantasztikus klubnál. Dave King elnök keresett meg a hosszabbítás lehetőségével, és végül nagyon könnyen meg a döntést, mert boldog vagyok és úgy érzem, hogy valami különlegeset építünk. Szeretném megköszönni a vezetőségnek, hogy végig mögöttem álltak az eddig itt töltöm időm alatt, valamint különös köszönettel tartozok a Rangers szurkolóinak, akik elképesztő támogatásukkal segítették a csapatot az előző és a mostani szezonban is - nyilatkozta a 39 éves szakember.

A Rangers ugyan nemrég a Celtic ellen szenvedett vereséget a skót Ligakupa döntőjében, de Gerrard hosszabbítása lendületet adhat a csapatnak a bajnokságban, ahol mindössze 2 pontos a lemaradás az ősi rivális mögött.



Érdekesség, hogy a mai napon Jürgen Klopp is 2024-ig írt alá a Liverpoolnál, így talán nem teljesen a földtől elrugaszkodott dolog azt feltételezni, hogy Gerrard öt év múlva visszatérhet egykori csapatához.

