Steven Gerrard sem kér Greenwoodból

Rövidre zárta a témát az angol edző.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Steven Gerrard cáfolta a The Sun információit.

A cikk lejjebb folytatódik

A Manchester United-Nottingham Forrest bajnokin a hazai győzelem 1.35, a döntetlen 5.60, a vendég siker 9.50-szeres szorzóval fogadható. (x)



A délután folyamán jelent meg a hír a The Sun által, hogy Steven Gerrard csapata, az El-Ettifaq szívesen látná soraiban a Manchester Unitedből frissen kirúgott Mason Greenwoodot. A szaúdiak állítólag 10 millió fontos évi fizetést ajánlottak, ám az angol edző most cáfolta a híreket.



Greenwood szűrét a napokban tette ki a United, miután korábban családon belüli erőszakkal vádolták a tehetséges támadót. Az, hogy hol folytatja pályafutását a csatár, továbbra is kérdés.