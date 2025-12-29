Gerrard szerint hibázott a Liverpool, amikor nem happolta el az Arsenal elől a klasszis középpályást

2023 nyarán Declan Rice az angol átigazolási piac egyik legkapósabb játékosa volt, miután csapatkapitányként európai trófeát nyert a West Hammel. A „Kalapácsosok” a firenzei Fiorentinát győzték le a döntőben, és ezzel elhódították az Európa Konferencia Liga serlegét, a sikerből pedig Rice kulcsszerepet vállalt.

Az átigazolási időszak egy pontján a Manchester City állt legközelebb a megszerzéséhez, ám végül visszaléptek, miután a West Ham 90 millió fontnál (mintegy 121,5 millió dollárnál) is magasabb összeget kért érte. A Liverpool szintén kiszállt a versenyből, mivel túl magasnak ítélte meg az angol középpályás árát. Végül az Arsenal csapott le rá, klubrekordot jelentő összegért. Az elmúlt években Rice játéka rengeteget fejlődött, mára pedig Mikel Arteta Arsenaljának és Thomas Tuchel angol válogatottjának is meghatározó alakja lett.

Steven Gerrard elismerően beszélt honfitársa jelenlegi formájáról, és a The Smith Brothers podcastben így fogalmazott:

„Úgy érzem, mostanra eljutott arra a szintre, hogy világszínvonalú középpályássá váljon. Talán nekünk is meg kellett volna próbálnunk elhozni őt a West Hamtől – nem tudom, volt-e ilyen kísérlet –, de képzeljük csak el ebben a középpályában.”

A legendás középpályás ezután tovább dicsérte az Arsenal sztárját:

„Imádom Declan Rice-t. Már régóta zengem a dicséretét. Edzőként az Aston Villával játszottam a West Ham ellen, még mielőtt az Arsenalhoz igazolt volna, és nem is gondoltam, mekkora termetű, mert személyesen addig nem találkoztunk. A játékoskijáróban azt gondoltam: ‘Úristen, ez aztán az ideális középpályás alkat.’ Ha középpályást akarsz építeni, ilyen test kell hozzá: 185–188 centi, erős lábak, nagy fizikum – pontosan ilyen játékosra vágysz. Labdával nyugodt, labda nélkül igazi harcos, fel-le robotol a pályán. Emberként is nagyon kedvelem.”

