Sterling: Messi és Ronaldo szintjét szeretném elérni

Merész tervei vannak az angol gólvágónak.

A Manchster City és az angol válogatott támadója a világ egyik legjobb formáját mutató játékosai közt van, és ezt a szintet most már évről-évre megszokhattuk Raheem Sterlingtől.

Habár a játékos tisztában van vele, hogy nem szerencsés, ha magát vagy bárkit Leo Messihez vagy Cristiano Ronaldóhoz hasonlítanak, de nem tagadja, hogy az ő szintjükre szeretne felérni.

Sterling elég pazarul kezdte a mostani idényt is, hiszen a klubcsapatában és a válogatottban már 8 találatnál tart.

- A különleges Messiben és Ronaldóban, hogy ők nem csak két vagy három idényben tudtak kiemelkdően szerepelni, hanem lényegében az egész pályafutásuk során ezt nyújtják.



Nekem a mostani a harmadik olyan évem, amikor a topon vagyok, és hiszek magamban, hogy ezt tovább tudom folytatni a jövőben is.



Gyerekkorom óta voltak céljaim és álmaim, és ezekért mindent megteszek most is.



Amikor először magamra húztam az angol válogatott mezét, nem hittem volna, hogy ez micsoda teherrel jár. Viszont amikor megszereztem az első gólomat, azt éreztem, hogy ezek után még több fog jönni.



Amikor a múlt év októberében a spanyoloknak kettőt tudtam rúgni idegenben a Nemzetek Ligájában, akkor értettem meg, hogy jó úton járok.

