Drog hatása alatt szenvedett autóbalesetet a 82-szeres angol válogatott támadó

Komoly kellemetlenség árnyékolhatja be Raheem Sterling pályafutásának újabb nehéz időszakát: a 31 éves támadót drog hatása alatti vezetés gyanújával állították elő, miután Lamborghini sportautójával balesetet szenvedett az angliai M3-as autópályán. A Metro értesülései szerint az incidens csütörtök reggel, helyi idő szerint nem sokkal 9 óra előtt történt a Minley-csomópont közelében. A Hampshire-i rendőrség tájékoztatása alapján Sterling autója a szalagkorlátnak csapódott a déli irányba vezető oldalon.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a balesetben más jármű nem érintett, személyi sérülés sem történt, ugyanakkor a helyszíni intézkedést követően a játékost őrizetbe vették. A rendőrség hozzátette, hogy a Berkshire-ből származó 31 éves férfit drog hatása alatti vezetés gyanúja, veszélyes vezetés, C kategóriás kábítószer birtoklása, valamint mintavétel megtagadása miatt vették őrizetbe. Sterlinget később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, az ügyben tovább folyik a nyomozás.

Az eset különösen rosszkor jött a 82-szeres angol válogatott támadó számára, akinek karrierje az elmúlt években látványosan megtorpant. Sterling korábban a Manchester City egyik meghatározó játékosa volt, Pep Guardiola irányítása alatt több Premier League-címet is nyert, azonban távozása óta nem találta korábbi formáját. A Chelsea-nél töltött időszak után kölcsönben az Arsenalnál sem tudott maradandót alkotni, majd januárban szerződést bontott a londoni klubbal. Ezt követően rövid távú megállapodással csatlakozott a Feyenoordhoz, ahol mindössze nyolc bajnoki mérkőzésen lépett pályára.

Sterling szerződése a nyáron lejár, így jelen állás szerint szabadon igazolható játékossá válik – ám kérdés, hogy a legfrissebb botrány mennyiben befolyásolja majd jövőjét.



