A Bajnokok Ligájában is mattolta a Liverpoolt

A 28 éves, kétszeres nigériai válogatott középcsatár pályafutása egyik legemlékezetesebb pillanatát 2019-ben élte át. A belga Genk színeiben pályára lépett a BL-csoportkörben a címvédő Liverpool ellen, és bár csapata 4–1-re kikapott, Odey volt az, aki bevette Alisson Becker kapuját. Ez a gól azóta is nemzetközi referenciaként szolgál a támadó önéletrajzában.

Kupagyőztes múlt, rutinos támadó

Odey nem csak Belgiumban, hanem Svájcban is letette a névjegyét, az FC Zürich színeiben ugyanis kupagyőzelmet ünnepelhetett. Karrierje során megfordult a francia Amiens-ben is, legutóbb pedig a dán Randers együttesét erősítette. Dániában 130 mérkőzésen 28 gólt jegyzett, ám januárban távozott a klubtól, így jelenleg szabadon igazolhatóként, ingyen érkezhet a Lokihoz.

Erősítés a dobogóért vívott harcban

A debreceni szakmai stáb számára komoly fegyvertény lenne a 182 centiméter magas, dinamikus csatár megszerzése. A DVSC jelenleg a bajnoki dobogóért küzd, Stephen Odey rutinja és gólerőssége pedig kulcsfontosságú lehet a szezon hajrájában. Amennyiben az orvosi vizsgálatokon mindent rendben találnak, a nigériai légiós napokon belül aláírhatja szerződését a piros-fehérekkel.

