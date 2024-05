Stefano Pioli már angolul tanul, Premier League-csapatnál köthet ki

A könnyes búcsú után új kihívások elé nézhet az olasz szakember.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A múlt héten jelentette be az AC Milan, hogy a következő szezonban már nem Stefano Pioli vezeti az alakulatot. A vezetőedző, a Salernitana ellen 3-3-as döntetlennel végződő Serie A mérkőzés után beszélt arról, hogy mik a közeljövőbeli tervei.

Pioli öt szezon alatt eddig összesen 240 tétmeccsen irányította a Milant, a mérlege a kispadon 130 győzelem, 58 döntetlen és 52 vereség. A Milan edzőinek történetében a hetedik az örökranglistán a legtöbb mérkőzést tekintve. A 2021/22-es idényben bajnoki címig vezette az alakulatot, azonban a vezetőség jelezte neki a múlt héten, hogy elválnak útjaik.

Mivel Piolinak 2025-ig szóló kontraktusa volt, így közös megegyezéssel bontották fel a korábban aláírt szerződéseket. Az 58 esztendős szakember a Salernitana elleni mérkőzést követően mesélt a búcsúról.

„Olyan érzelmeket éltem át a szurkolóinknak köszönhetően, amelyek ritkán fordulnak elő egy edző karrierjében – mondta Pioli a DAZN-nak. - Örömmel és elégedettséggel töltötték meg a szívemet. Csak büszke lehetek arra, amit együtt értünk el, és hogy örökre egy ilyen rangos klub történelmének része lehetek.”

A vezetőedző az esetleges következő állomásáról is ejtett néhány szót.

„Az ügynököm az elmúlt hetekben hívott, de azt mondtam neki, ne mondjon semmit, amíg a klubbal le nem zárjuk az idényt. Úgy gondolom, hogy valami történhet a következő tíz napban. Valami olyasmit kell találnom, ami inspirál. Arra is gondoltam, hogy egy ideig nem állok munkába, mert már az is segíthet, ha csapatokat nézek és fejlődök, új dolgokat tanulok. Nem érzem magam fáradtnak, de valami meggyőző projektre van szükségem - majd az egyik legnagyobb kijelentést tette Pioli a jövőjével kapcsolatban. - Angolul tanulok, lehet, hogy ennek most jött el az ideje. A következő 10-15 napban meglátjuk mi történik, de nem érzem a nyomást, hogy bármiről is döntenem kellene.”

Jelenleg két alakulat keres vezetőedzőt, akik érdeklődhetnek Pioli szolgálatai iránt: a Chelsea és Brighton Hove & Albion. Előbbitől Mauricio Pochettinót, utóbbitól Roberto De Zerbit menesztették a szezon végén. Amennyiben Erik Ten Hagnak is ajtót mutatnak a Manchester Unitednél, akkor az olasz szakember neve is felkerülhet a lehetséges utódok listájára.

Pioli játékos és edzői karrierje alatt sem fordult meg Olaszországon kívüli klubnál.