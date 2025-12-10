StatMester, Fogadáskészítő, Korai kifizetés – Így segít a három legjobb Tippmixpro funkció a fogadásban

StatMester: állítsd az adatokat a saját oldaladra!

A StatMester óriási segítség lehet azoknak, akik okos döntést szeretnének hozni. A kiemelt labdarúgó-mérkőzések eseményoldalain érhető el a funkció egyetlen kattintással, így anélkül juthatunk értékes információkhoz a csapatokról, hogy más oldalakon kellene böngésznünk. Gólok, lapok, szögletek, eddigi eredmények – minden releváns információ ott van közvetlenül a fogadási piac mellett. Elérhető mérkőzés előtt és élőben is.

Például a Ferencváros csütörtöki, Rangers elleni mérkőzéséhez is használhatod a StatMester piaccsoportot. Az összecsapáson pl. gólszámra (első félidei és teljes mérkőzés) 1X2+gólszámra és arra is tudsz fogadni, hogy lesz-e olyan csapat, amely mindkét félidőben betalál. Böngészd át a kínálatot ERRE A LINKRE kattintva.

Fogadáskészítő: egyetlen meccs, végtelen lehetőség

Ha nem szeretnél tucatnyi találkozót követni egyszerre, a Fogadáskészítő lesz a te eszközöd. Ennek a funkciónak köszönhetően egyetlen mérkőzésre tehetsz meg többféle tippet és kombinálhatod a különböző fogadási opciókat. Például megtippelheted a végeredményt, a gólok számát és a gólszerzőt is, mindezt kötéstiltás nélkül, kombinált szorzóval.

A Fogadáskészítőt már most kipróbálhatod, például a Premier League vagy a LaLiga e heti mérkőzésein, ha pedig más sportágban is szívesen fogadsz, akkor tartsd észben, hogy a funkció elérhető teniszre, kosárlabdára, jégkorongra és e-sport eseményre is.

Korai kifizetés kétgólos előnynél: nyerj már a lefújás előtt

Ez a funkció igazi biztonsági háló. Ha az általad győztesnek tippelt csapat a rendes játékidőben bármikor kétgólos előnybe kerül (például 2-0-ra vezet), a fogadásod nyertesként kerülhet kiértékelésre – függetlenül a végeredménytől.

A Korai kifizetés elérhető a legnépszerűbb bajnokságoknál, így az NB I, a Premier League, a LaLiga, a Serie A, a Bundesliga, a Ligue 1 esetén, valamint a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és a Konferencia Liga meccseire is.

Hogyan használd ezeket a funkciókat a gyakorlatban?

Vegyük például a hétvégi Győr - Kazincbarcika mérkőzést. Az ETO már az első félidőben 2 gólos előnyre tett szert Gavric és Stefulj jóvoltából – 2-0. Ha a Korai kifizetés funkcióval fogadtál volna az ETO győzelmére, már ekkor nyertessé vált volna a szelvényed, hiába szépített később Rácz.

A nemzetközi porondon is hasonló segítséget nyújtott volna a hétvégén ez a funkció. A Premier League-ben a Leeds - Liverpool mérkőzésen már 2-0-ra vezettek Szoboszlaiék, amikor jött a dráma és előbb 2-2, majd 2-3, aztán végül mégis döntetlennel zárult a találkozó, 3-3-as végeredménnyel. Ebben az esetben Hugo Ekitike duplája után, már az 50. percben nyertes lehetett volna a fogadás, amennyiben az liverpooli győztes kiementelt tartalmazott.

Ha egy kicsit előre tekintünk, akkor ott a hétvégi Barcelona-mérkőzés, a katalánok az Osasunát fogadják. A hazai csapat az előző 6 fordulóban minimum 3 gólt lőtt a bajnoki mérkőzéseken. Bár az esély arra elég nagy, hogy a Barca megnyeri az összecsapást az Osasuna ellen, egy 2 gólos előnynél ki ne örülne, ha már lefújás előtt jóváíródik a nyertes tipp. Főleg úgy, hogy tavaly is láttuk, hogy tud borsot törni a Barcelona orra alá az Osasuna. Hiszen 2024 őszén 4-2-re győzött az Estadio El Sadar Stadionban a mostani vendég csapat, ám ezt idén márciusban a Barcelona egy 3-0-ás győztes meccsel javította. Kérdés, hogy folytatódnak-e a gólgazdag összecsapások a két klub között?

A StatMester, a Fogadáskészítő és a Korai kifizetés együtt egy komplett fogadási ökoszisztémát alkotnak: az adatok segítenek dönteni, a kombinálás növeli az izgalmat, a korai kifizetés pedig csökkenti a kockázatot. Ne csak a szerencsédben bízz, alkoss stratégiát, játssz okosan, így még élvezetesebb lesz a sportfogadás!

*SZPONZORÁLT TARTALOM*