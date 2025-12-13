Sportfogadás 2.0: Így maximalizáld a nyereményed a kötéstiltások nélkül

A probléma: amikor a papírforma nem fizet eleget

Hányszor fordult már elő veled, hogy kinézted a hétvége „legtutibbnak” tűnő meccsét, de a győzelemre kínált alacsony odds nem hozott lázba. Vagy éppen fordítva: érezted, hogy egy rangadó tele lesz feszültséggel, gólokkal és lapokkal, de a régi rendszerben ezeket nem tudtad egy szelvényen kombinálni a kötéstiltások miatt.

A mai online fogadásban ezek a korlátok megszűntek. A Tippmixpro Fogadáskészítő (Bet Builder) funkciójának lényege, hogy megszünteti a határokat, és a kezedbe adja az irányítást.

A megoldás: egyetlen meccs, több száz lehetőség

A Fogadáskészítővel megtett szelvények esetén elég egyetlen mérkőzés történéseire figyelni. Ha a mérkőzés kapcsán több tipped is van – például érzed a végeredményt, a gólszámot és a gólszerzőt is –, ma már nem kell választanod közülük.

A funkció lényege: A Fogadáskészítő segítségével egyetlen meccsre is tudsz kötéstiltás nélkül fogadni, ráadásul ehhez az eddigieknél jóval több piac áll rendelkezésedre, százas nagyságrendben. A választásaidat egyetlen, kombinált nyereményszorzóval küldheted játékba.

Hogyan lesz az 1,14-ből 3,70-es odds?

Nézzük meg konkrétan a most vasárnapi FTC–DVSC NB I-es rangadót!

Az okos sportfogadó nem puszta statisztikák alapján tippeli meg, ki nyer, hanem a rendelkezésre álló információk alapján a meccs várható képét is próbálja meghatározni. Ha ránézünk a kínálatra, külön-külön ezeket az „óvatos” oddsokat találjuk:

Kétesély: FTC vagy DVSC nyer (tehát nem lesz döntetlen) – Odds: 1,14 Gólszám: Lesz legalább 3 gól (Több, mint 2,5) – Odds: 1,47 Csapatteljesítmény: A Fradi azért nem gálázik 4-5 góllal (FTC gólszám 3,5 alatt) – Odds: 1,23 Egyéni teljesítmény: Varga Barnabás gólt szerez – Odds: 1,69

Korábban ezeket az oddsokat csak más események fogadásaival lehetett kombinálni, így akár több jónak tűnő tipp esetén is kénytelen volt a sportfogadó egyet kiválasztani. Most azonban a Fogadáskészítővel egyetlen szelvényre tehetjük őket, és egy kiemelkedő, 3,70-es eredő oddsot kapunk!

Ezzel a kombinációval azt mondjuk:

A mérkőzés biztosan nem lesz döntetlen

Lesznek gólok, de a Ferencváros nem szerez háromnál több gólt

Varga Barnabás betalál

Ez egy reális, életszerű forgatókönyv – mégis több mint háromszoros pénzt fizet!

Kombinálj határok nélkül!

A Fogadáskészítő igazi ereje nemcsak abban rejlik, hogy egy meccset szedhetsz ízekre. A legjobb dolog benne, hogy szinte korlátlanul kombinálhatsz különböző mérkőzéseket is egy szelvényen!

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fenti Fradi-kombinációt (a maga 3,70-es szorzójával) gond nélkül összekötheted egy általad épített másik mérkőzés fogadáskészítős blokkal is. Így építhetsz fel olyan „szuper-szelvényeket”, ahol minden mérkőzésnek megvan a saját, kidolgozott mikrotörténete.

Nem csak foci! – széleskörű sportágválaszték

A funkció nemcsak a labdarúgásra korlátozódik, akár különböző sportágak eseményei is kombinálhatók. A Tippmixpro kínálatában a Fogadáskészítővel elérhető ajánlatok között megtalálod:

Hagyományos sportok: Labdarúgás, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Kézilabda, Amerikai foci (NFL), Snooker.

Labdarúgás, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Kézilabda, Amerikai foci (NFL), Snooker. E-sportok: A fiatalabb generációk nagy kedvencei, mint a FIFA, Counter-Strike, Dota és LOL események is fogadhatók ily módon.

Hogyan használd?

A folyamat pofonegyszerű:

Válaszd ki a mérkőzést (pl. FTC–DVSC) a Tippmixpro oldalán. Keresd a „Fogadáskészítő” fület az eseményen belül. Válogasd össze a szimpatikus opciókat (végeredmény, gólszerző, gólszám, szögletek, stb...). Ha kész vagy, adj hozzá bátran egy másik mérkőzésből épített fogadást is! A rendszer automatikusan kiszámolja a megemelt oddsot, te pedig játékba küldheted a szelvényedet!

Ne hagyd az asztalon a profitot! Itt az idő, hogy átvedd az irányítást a fogadásaid körül. Legyen szó a vasárnapi Fradi-Debrecen meccsről vagy egy éjszakai NFL-csatáról, a Fogadáskészítővel kinyílik előtted a sportfogadás világa.

Ne feledkezz meg elrajtolt PDC Darts vb-ről sem, ahol egy különleges 180-as kihívással és a 9 nyilasok után járó további 5 millió forintos nyereményalappal maximalizálhatod a profitodat az év végi hajrában.

Kattints ide és ismerd meg a Tippmixpro vadiúj promócióit is!

A cikk fizetett tartalomként jelenik meg az oldalon