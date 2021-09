Spezia–Juventus: a vendégek elmozdultak a kiesőzónából

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Juventus a Spezia otthonába látogatott a Serie A 5. fordulójának nyitómérkőzésén. A találkozót a sárga mezes vendégek kezdték jobban, Moise Kean lapos lövése után a 28. percben már 0-1 állt az eredményjelzőn. Azonban a hazaiak nem adták fel, és Emmanuel Gyasi remekbe szabott tekerésével a 33. percben kiegyenlítettek. 1-1.

A második félidő kezdetén Janis Antiste révén elment egy kontrával a Spezia, és a támadó ki is használta a helyzetet, a jobbalsóba tartó lövése védhetetlen volt. Azonban még közel sem volt vége a találkozónak, Massimiliano Allegri több cserét is eszközölt, aminek meg is lett az eredménye a második félidőben, előbb egy kapu előtti kavarodás után pattant Chiesa elé a labda, aki kegyetlenül kihasználta, hogy szembe került a kapuval, majd egy szöglet utáni kavarodás után De Ligt is betalált a 72. percben, ezzel beállítva a 2-3-as végeredményt.

Ez volt a Juventus első győzelme a bajnokságban, és a zebrák ezzel a három ponttal elhagyták a kieső zónát és a 13. helyre jöttek fel a tabellán.

Spezia-Juventus 2-3

ólszerzők: Gyasi (33.), Antiste (49.) illetve Kean (28.), Chiesa (66.), de Ligt (72.)

