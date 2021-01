Spanyolországban folytathatja Papu Gomez

Papu Gomez továbbra sem játszik az Atalantában, a hírek szerint a Sevilla csaphat le rá.

Az argentin támadónak megromlott a viszonya GanPiero Gasperinivel a bergamóiak sikeredzőjével, vitájuk egy alkalommal tettlegességig fajult. Azóta Gomez külön edz és nem nevezi be őt a keretbe a bajnokikra. Szóba került az is, hogy a vezetőedző inkább lemond, ám végül a vezetőség inkább Gomezt áldozná be.

Korábban az a illetve a Roma érdeklődéséről lehetett olvasni, ám megegyeznie egyik klubbal sem sikerült idáig az Atalantának. A Sky legújabb értesülései szerint a legújabb kérő, a Sevilla egy ideje a háttérben már dolgozik azon, hogy szerződtesse a Gomezt. Az andalúzok azonban hendikeppel indulnak, ugyanis elsősorban Olaszországban szeretne maradni, miközben az Atalanta inkább külföldre adná, hogy ne egy riválist erősítsen.