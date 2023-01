Spanyolország? Olaszország? Eldőlt Gazdag Dániel jövője!

Az utóbbi hetekben Gazdag Dánielt több spanyol és olasz csapattal is szóba hozták, azonban most mégis úgy tűnik, hogy marad Philadelphiában.

A Nemzeti Sport információi szerint a 18-szoros magyar válogatott hamarosan új, hosszú távú szerződést ír alá a Philadelphia Unionnal, amivel a klub egyik legjobban fizetett játékosa lesz.

Gazdag Dániel nagyszerű idényt produkált az észak-amerikai profiligában (MLS-ben). Az egykori Budapest Honvéd játékos 38 mérkőzésen 24 gólt szerzett, az argentin Sebastián Driussi mögött második lett a góllövőlistán.

Nem csoda, hogy teljesítményével több klub érdeklődését is felkeltette, elmondása szerint az idény közben és utána is sokan keresték a menedzserét, aki több csapattal is egyeztetett. Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy a 26 éves támadó nem megye sehova, marad Philadelphiában.

Korábban a válogatott középpályás elárulta, ha távozna a Philadelphia Uniontól, nagyon szívesen igazolna Spanyolországba.

"Ha ilyen szinten rúgom a gólokat a jövőben is, akkor nyilván még több megkeresésem lesz. A spanyol focit szeretem a legjobban, oda nagyon szívesen igazolnék"

De a spanyol kaland egyelőre biztosan várat magára.

