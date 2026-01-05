Spanyol Szuperkupa 2026: Sivatagi gólparádé Szaúd-Arábiában? A spanyol elit Dzsiddában feszül egymásnak

Január 7. és 11. között a nemzetközi futballvilág figyelme Dzsiddára szegeződik: a címvédő Barcelona, a Real Madrid, az Atlético Madrid és az Athletic Bilbao feszül egymásnak a 2026-os Spanyol Szuperkupán. A tét nemcsak az év első trófeája, hanem a presztízs és a jelentős pénzdíjazás is egy feszített szezon közepén. (X)

A spanyol szövetség 2019-ben reformálta meg a tornát, bevezetve a négycsapatos formátumot és a szaúdi helyszínt. Azóta a mérkőzések rendre közönségszórakoztató, sokgólos eredményeket hoztak, a fogadók legnagyobb örömére. A 2025-ös torna például egy emlékezetes, hétgólos döntőt hozott, de a 2024-es döntőn is öt gól született.

A 2026-os torna egyik legizgalmasabb szála a Real Madrid és Xabi Alonso „kapcsolata” lehet, hiszen a mesternek az állása foroghat kockán. A „Blancók” két súlyos pofon emlékképével érkeznek: a tavalyi 5–2-es Szuperkupa-vereség a Barca ellen, ráadásul 2025 szeptemberében az Atlético Madrid is ugyanilyen arányban győzte le őket a bajnokságban, és az egész szezon során akadozik a gépezet. Spanyol sajtóhírek szerint a királyi gárda eddigi hullámzó teljesítménye miatt alaposan megrendült a bizalom a trénerben, így a szaúdi szereplés sorsdöntőnek bizonyulhat a jövőjét illetően.

A statisztikák önmagukért beszélnek: az elmúlt négy év szaúd-arábiai tornáin a gólátlag az egekbe szökött. Ha az utolsó 12 összecsapást nézzük – beleértve a Barcelona legutóbbi, 5–2-es gálaelőadását a Real Madrid ellen –, összesen 47 találat született. Ez elképesztő, 3,92-es meccsenkénti gólátlagot jelent, ami garancia az izgalmakra.

Év Forduló Mérkőzés Eredmény 2022 Elődöntő FC Barcelona – Real Madrid 2–3 (h.u.) 2022 Elődöntő Atlético Madrid – Athletic Bilbao 1–2 2022 Döntő Athletic Bilbao – Real Madrid 0–2 2023 Elődöntő Real Madrid – Valencia 1–1 (bü: 4–3) 2023 Elődöntő Real Betis – FC Barcelona 2–2 (bü: 2–4) 2023 Döntő Real Madrid – FC Barcelona 1–3 2024 Elődöntő Real Madrid – Atlético Madrid 5–3 (h.u.) 2024 Elődöntő FC Barcelona – Osasuna 2–0 2024 Döntő Real Madrid – FC Barcelona 4–1 2025 Elődöntő Real Madrid – RCD Mallorca 3–0 2025 Elődöntő FC Barcelona – Athletic Bilbao 2–0 2025 Döntő FC Barcelona – Real Madrid 5–2

Technológia és fizikai határok

A mérkőzések helyszíne a legmodernebb hibrid gyepszőnyeggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors labdajáratást. Ez a technológia a Barcelona és a Real Madrid technikás játékosainak kedvezhet, de a győzelemhez a fizikai határokat is le kell győzni. Bár a januári 20-23°C-os hőmérséklet ideális a futballhoz, a több mint 6 órás repülőút és a kimerítő szezon miatti fáradtságmenedzsment döntő tényező lehet.

Motiváció milliókban mérve

A torna összdíjazása komoly ösztönzést jelenthet a kluboknak, még ha az elosztás elég aránytalan is. A Real Madrid és a Barcelona globális brandjüknek köszönhetően fixen kb. 6 millió eurót kap a részvételért, míg az Athletic Bilbao és az Atlético Madrid bevétele 2-3 millió euró körül alakulhat. A végső győztesnek járó extra 2 millió euró azonban minden csapat számára elég motivációt jelent a trófea elhódításához.

Oddsok a Tippmixprón:

Időpont Mérkőzés 1 (Hazai) X (Döntetlen) 2 (Vendég) Mindkét csapat gól (Igen) jan. 7. FC Barcelona – Ath. Bilbao 1.55 4.65 5.75 1.69 jan. 8. Atl. Madrid – Real Madrid 3.40 3.60 2.17 1.67

A Tippmixprón a spanyol futball szerelmesei a Szuperkupa és a La Liga mellett egészen az 5. osztályig és az ifjúsági ligákig megtalálják kedvenceiket, sőt az outright piacokon már most fogadhatnak a végső győztesre vagy a gólkirályi címre is.

A cikk fizetett tartalomként jelenik meg az oldalon.