Spanyol Szuperkupa 2026: Sivatagi gólparádé Szaúd-Arábiában? A spanyol elit Dzsiddában feszül egymásnak


Január 7. és 11. között a nemzetközi futballvilág figyelme Dzsiddára szegeződik: a címvédő Barcelona, a Real Madrid, az Atlético Madrid és az Athletic Bilbao feszül egymásnak a 2026-os Spanyol Szuperkupán. A tét nemcsak az év első trófeája, hanem a presztízs és a jelentős pénzdíjazás is egy feszített szezon közepén. (X)

A spanyol szövetség 2019-ben reformálta meg a tornát, bevezetve a négycsapatos formátumot és a szaúdi helyszínt. Azóta a mérkőzések rendre közönségszórakoztató, sokgólos eredményeket hoztak, a fogadók legnagyobb örömére. A 2025-ös torna például egy emlékezetes, hétgólos döntőt hozott, de a 2024-es döntőn is öt gól született.  

A 2026-os torna egyik legizgalmasabb szála a Real Madrid és Xabi Alonso „kapcsolata” lehet, hiszen a mesternek az állása foroghat kockán. A „Blancók” két súlyos pofon emlékképével érkeznek: a tavalyi 5–2-es Szuperkupa-vereség a Barca ellen, ráadásul 2025 szeptemberében az Atlético Madrid is ugyanilyen arányban győzte le őket a bajnokságban, és az egész szezon során akadozik a gépezet. Spanyol sajtóhírek szerint a királyi gárda eddigi hullámzó teljesítménye miatt alaposan megrendült a bizalom a trénerben, így a szaúdi szereplés sorsdöntőnek bizonyulhat a jövőjét illetően.

A statisztikák önmagukért beszélnek: az elmúlt négy év szaúd-arábiai tornáin a gólátlag az egekbe szökött. Ha az utolsó 12 összecsapást nézzük – beleértve a Barcelona legutóbbi, 5–2-es gálaelőadását a Real Madrid ellen –, összesen 47 találat született. Ez elképesztő, 3,92-es meccsenkénti gólátlagot jelent, ami garancia az izgalmakra.

ÉvFordulóMérkőzésEredmény
2022ElődöntőFC Barcelona – Real Madrid2–3 (h.u.)
2022ElődöntőAtlético Madrid – Athletic Bilbao1–2
2022DöntőAthletic Bilbao – Real Madrid0–2
2023ElődöntőReal Madrid – Valencia1–1 (bü: 4–3)
2023ElődöntőReal Betis – FC Barcelona2–2 (bü: 2–4)
2023DöntőReal Madrid – FC Barcelona1–3
2024ElődöntőReal Madrid – Atlético Madrid5–3 (h.u.)
2024ElődöntőFC Barcelona – Osasuna2–0
2024DöntőReal Madrid – FC Barcelona4–1
2025ElődöntőReal Madrid – RCD Mallorca3–0
2025ElődöntőFC Barcelona – Athletic Bilbao2–0
2025DöntőFC Barcelona – Real Madrid5–2

Technológia és fizikai határok

A mérkőzések helyszíne a legmodernebb hibrid gyepszőnyeggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors labdajáratást. Ez a technológia a Barcelona és a Real Madrid technikás játékosainak kedvezhet, de a győzelemhez a fizikai határokat is le kell győzni. Bár a januári 20-23°C-os hőmérséklet ideális a futballhoz, a több mint 6 órás repülőút és a kimerítő szezon miatti fáradtságmenedzsment döntő tényező lehet.

Motiváció milliókban mérve

A torna összdíjazása komoly ösztönzést jelenthet a kluboknak, még ha az elosztás elég aránytalan is. A Real Madrid és a Barcelona globális brandjüknek köszönhetően fixen kb. 6 millió eurót kap a részvételért, míg az Athletic Bilbao és az Atlético Madrid bevétele 2-3 millió euró körül alakulhat. A végső győztesnek járó extra 2 millió euró azonban minden csapat számára elég motivációt jelent a trófea elhódításához.

Oddsok a Tippmixprón:

IdőpontMérkőzés1 (Hazai)X (Döntetlen)2 (Vendég)Mindkét csapat gól (Igen)
jan. 7.FC Barcelona – Ath. Bilbao1.554.655.751.69
jan. 8.Atl. Madrid – Real Madrid3.403.602.171.67

A Tippmixprón a spanyol futball szerelmesei a Szuperkupa és a La Liga mellett egészen az 5. osztályig és az ifjúsági ligákig megtalálják kedvenceiket, sőt az outright piacokon már most fogadhatnak a végső győztesre vagy a gólkirályi címre is.

A cikk fizetett tartalomként jelenik meg az oldalon.

