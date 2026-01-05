Spanyol Szuperkupa 2026: Sivatagi gólparádé Szaúd-Arábiában? A spanyol elit Dzsiddában feszül egymásnak

Január 7. és 11. között a nemzetközi futballvilág figyelme Dzsiddára szegeződik: a címvédő Barcelona, a Real Madrid, az Atlético Madrid és az Athletic Bilbao feszül egymásnak a 2026-os Spanyol Szuperkupán. A tét nemcsak az év első trófeája, hanem a presztízs és a jelentős pénzdíjazás is egy feszített szezon közepén. (X)
A spanyol szövetség 2019-ben reformálta meg a tornát, bevezetve a négycsapatos formátumot és a szaúdi helyszínt. Azóta a mérkőzések rendre közönségszórakoztató, sokgólos eredményeket hoztak, a fogadók legnagyobb örömére. A 2025-ös torna például egy emlékezetes, hétgólos döntőt hozott, de a 2024-es döntőn is öt gól született.
A 2026-os torna egyik legizgalmasabb szála a Real Madrid és Xabi Alonso „kapcsolata” lehet, hiszen a mesternek az állása foroghat kockán. A „Blancók” két súlyos pofon emlékképével érkeznek: a tavalyi 5–2-es Szuperkupa-vereség a Barca ellen, ráadásul 2025 szeptemberében az Atlético Madrid is ugyanilyen arányban győzte le őket a bajnokságban, és az egész szezon során akadozik a gépezet. Spanyol sajtóhírek szerint a királyi gárda eddigi hullámzó teljesítménye miatt alaposan megrendült a bizalom a trénerben, így a szaúdi szereplés sorsdöntőnek bizonyulhat a jövőjét illetően.
A statisztikák önmagukért beszélnek: az elmúlt négy év szaúd-arábiai tornáin a gólátlag az egekbe szökött. Ha az utolsó 12 összecsapást nézzük – beleértve a Barcelona legutóbbi, 5–2-es gálaelőadását a Real Madrid ellen –, összesen 47 találat született. Ez elképesztő, 3,92-es meccsenkénti gólátlagot jelent, ami garancia az izgalmakra.
|Év
|Forduló
|Mérkőzés
|Eredmény
|2022
|Elődöntő
|FC Barcelona – Real Madrid
|2–3 (h.u.)
|2022
|Elődöntő
|Atlético Madrid – Athletic Bilbao
|1–2
|2022
|Döntő
|Athletic Bilbao – Real Madrid
|0–2
|2023
|Elődöntő
|Real Madrid – Valencia
|1–1 (bü: 4–3)
|2023
|Elődöntő
|Real Betis – FC Barcelona
|2–2 (bü: 2–4)
|2023
|Döntő
|Real Madrid – FC Barcelona
|1–3
|2024
|Elődöntő
|Real Madrid – Atlético Madrid
|5–3 (h.u.)
|2024
|Elődöntő
|FC Barcelona – Osasuna
|2–0
|2024
|Döntő
|Real Madrid – FC Barcelona
|4–1
|2025
|Elődöntő
|Real Madrid – RCD Mallorca
|3–0
|2025
|Elődöntő
|FC Barcelona – Athletic Bilbao
|2–0
|2025
|Döntő
|FC Barcelona – Real Madrid
|5–2
Technológia és fizikai határok
A mérkőzések helyszíne a legmodernebb hibrid gyepszőnyeggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors labdajáratást. Ez a technológia a Barcelona és a Real Madrid technikás játékosainak kedvezhet, de a győzelemhez a fizikai határokat is le kell győzni. Bár a januári 20-23°C-os hőmérséklet ideális a futballhoz, a több mint 6 órás repülőút és a kimerítő szezon miatti fáradtságmenedzsment döntő tényező lehet.
Motiváció milliókban mérve
A torna összdíjazása komoly ösztönzést jelenthet a kluboknak, még ha az elosztás elég aránytalan is. A Real Madrid és a Barcelona globális brandjüknek köszönhetően fixen kb. 6 millió eurót kap a részvételért, míg az Athletic Bilbao és az Atlético Madrid bevétele 2-3 millió euró körül alakulhat. A végső győztesnek járó extra 2 millió euró azonban minden csapat számára elég motivációt jelent a trófea elhódításához.
|Időpont
|Mérkőzés
|1 (Hazai)
|X (Döntetlen)
|2 (Vendég)
|Mindkét csapat gól (Igen)
|jan. 7.
|FC Barcelona – Ath. Bilbao
|1.55
|4.65
|5.75
|1.69
|jan. 8.
|Atl. Madrid – Real Madrid
|3.40
|3.60
|2.17
|1.67
