Spanyol szakember követi Szoboszlaiék volt edzőjét a PL-csapat kispadján

Rutinos spanyol edzővel a kispadon menekül a kiesés elől a Leeds United.

A Premier League 19. helyén szerénykedő Leeds United a hivatalos oldalán jelentette be, hogy mindenben megegyezett Javi Graciával, így az 52 esztendős spanyol szakember veszi át a csapat irányítását. A korábban többek között a Valenciát, a Watfordot, az Osasunát és a Malagát irányító szakember kinevezéséről már hétfőn is lehetett hallani, de mellette még Rafa Benítez is esélyes volt Jesse Marsch utódjaként.

„A Leeds United örömmel jelenti be, hogy mindenben megegyezett Javi Graciával arról, hogy átvegye az első csapat irányítását. Az 52 éves edző rugalmas szerződést kötött klubunkkal” – olvasható a klub közleményében.

Azt a Leeds nem közölte, hogy milyen időtartamú szerződést kötött az új edzővel, de Fabrizio Romano értesülései szerint a szezon végéig kötelezték el magukat egymás mellett a felek.

