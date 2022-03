Spanyol csodagyerekért verseng a Barcelona és a Real Madrid

A Real Madrid és a Barcelona is élénken érdeklődik Pablo Torre iránt. A 18 éves futballista jelenleg a harmadosztályú Real Racing Club de Santander csapatában játszik, fiatal kora ellenére a klub alapembere. Igazi csodagyerekként beszélnek róla, játékstílusa Sergio Canaleshez hasonlít, és a spanyol U19-es válogatottban is bemutatkozott már.

A támadó középpályásként játszó Torre szakértők szerint mindkét lábával jól bánik a labdával, kiválóan cselez, jól lát a pályán, és nemcsak a kulcspasszok kiosztásában, hanem a gólszerzésben is jeleskedik.

Torrét 2025-ig köti szerződés az egykor szebb napokat is látott Racinghoz, amelyben egy 10 millió eurós kivásárlási záradék is található, így most még viszonylag olcsón megszerezhető a játékos.

A két spanyol sztárcsapat mellett a Real Sociedad és a Wolverhampton is figyelemmel követi Torre fejlődését.