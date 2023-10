Southgate beválogatta az Aston Villa bombaformában lévő csatárát

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Fiorentina elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Ollie Watkins másfél év után újra meghívót kapott az angol válogatottba.

Gareth Southgate keretet hirdetett az angolok következő két mérkőzésére, másfél év után Ollie Watkins is meghívót kapott a keretbe. Az Aston Villa csatára idén 7 gólnál tart a bajnokságban, ebből hármat az elmúlt hétvégén a Brighton ellen rámolt be.



A 27 éves támadó eddig 7 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben, ezeken két gólt szerzett. Érdekesség, hogy Southgate beválogatta azt a Bukayo Sakát is, aki jelenleg sérüléssel küzd.



Természetesen a kapitány most sem hazudtolta meg magát, Harry Maguire és Kalvin Philips is ott van a csapatban, annak ellenére, hogy klubjukban kevés lehetőséget kapnak.