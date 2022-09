Jorginho szerint nem meglepő az, hogy Magyarország jól teljesít a Nemzetek Ligája csoportkörében.

"Ötven-ötven százalék az esély" - kezdte sajtótájékoztatóját az olaszok trénere. "Az erőviszonyok alpján ez egy kiegyenlített meccs lesz, amiben simán benne van a döntetlen is. Sose egyszerű Magyarországon játszani". Hozzátette, jó barátja, Marco Rossi miatt nagyon örül annak, hogy a magyar válogatott a tavalyi Európa-bajnokság után a Nemzetek Ligája csoportkörében is remekel. A két szakember még a Sampdoriában játszott együtt 1993 és 1995 között.

Roberto Mancini a magyar válogatottról elmondta, tisztelik, hiszen az elmúlt három év alatt sokat fejlődött és váratlan eredmények sorát tudja felmutatni. "Kiemelkedő csapatjátékban, védekezésben és fizikumban is." Hozzátette, ők támadólag szeretnének fellépni, hiszen győzelmi kényszerben vannak, de figyelniük kell a védekezésre is, hiszen 70 ezer ember előtt a magyar válogatott is nyerni akar majd. A szakember úgy véli, játékosainak gyorsabban és agresszívabban kell futballozniuk mint Anglia ellen tették azt pénteken, ráadásul a lehetőségeiket is ki kell használniuk.

Az olasz szakember arról is beszélt, hogyha bejutnának a négyes döntőbe az egy jó visszajelzés lenne, főleg a fiatalok számára.

A játékosok részéről ezúttal Jorginho vett részt a szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatón olasz oldalról. A Chelsea futballistája elmondta, alázattal és tisztelettel kell hozzáállni a mérkőzéshez, melyben benne van, hogy megnyerik a csoportot. Arról is beszélt, hogy nem lepte meg Magyarország jó teljesítménye. "Már jó ideje kimagaslóan teljesít, elég ha csak az Eb-re gondolunk. Ebben a stadionban pedig különösen megnehezíti az ellenfelek dolgát."

